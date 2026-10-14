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Общество 14 октября 2026 21:14

ФБР опровергло сообщения о визите Кэша Патела в Россию

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло сообщения о прибытии директора ведомства Кэша Патела в Россию. В публикации в соцсети X ведомство сообщило, что он находится в Университете Либерти в штате Вирджиния, где участвует в мероприятии в честь сотрудников правоохранительных органов.

Сам Пател также прокомментировал публикацию: «Факты важнее кликбейта».

Ранее телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщил, что глава ФБР прибыл в Россию для участия в переговорах.

Американская газета Politico 20 июля со ссылкой на источник в администрации США сообщала, что Пател рассчитывает посетить Россию в середине октября.

#ФБР #США
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