ФБР опровергло сообщения о визите Кэша Патела в Россию

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло сообщения о прибытии директора ведомства Кэша Патела в Россию. В публикации в соцсети X ведомство сообщило, что он находится в Университете Либерти в штате Вирджиния, где участвует в мероприятии в честь сотрудников правоохранительных органов.

Сам Пател также прокомментировал публикацию: «Факты важнее кликбейта».

Ранее телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщил, что глава ФБР прибыл в Россию для участия в переговорах.

Американская газета Politico 20 июля со ссылкой на источник в администрации США сообщала, что Пател рассчитывает посетить Россию в середине октября.