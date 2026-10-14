В Билярске завершили третью очередь благоустройства Святого ключа

Завершилась третья очередь благоустройства территории Святого ключа в Билярске. Работы стали продолжением масштабного обновления, начавшегося в 2019 году после победы проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Архитекторы предусмотрели комфортные зоны как для отдыха, так и для проведения религиозных обрядов. Особое внимание уделили инфраструктуре: отремонтировали беседки, обновили пешеходные покрытия, установили современное освещение, видеонаблюдение и скамейки, увеличили количество мангальных площадок. При этом важно было сохранить единый архитектурный стиль.

Святой ключ – одно из самых значимых мест паломничества в Татарстане: ежегодно его посещают около 110 тысяч человек. Еще одним важным изменением стала зона Нижнего родника, почитаемого как православная святыня. Площадку расширили, обновили покрытие, по периметру установили габионные стенки из натурального камня с посадочными местами. Территория стала более безопасной, комфортной и доступной, в том числе для маломобильных групп населения.

Проект разработан архитектурным бюро под кураторством Института развития городов Татарстана совместно с администрацией Алексеевского района и Билярским государственным историко-археологическим и природным музеем-заповедником.