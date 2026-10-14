В спортшколы Казани после Дней открытых дверей записались более 1,2 тысячи детей

В спортивные школы Казани после Дней открытых дверей записались 1 249 детей. Это больше, чем в 2025 году – тогда в спортшколы были зачислены 597 человек. Об этом сообщает комитет физической культуры и спорта.

В Дни открытых дверей, которые прошли в сентябре, площадки спортивных школ посетили свыше 3 тыс. раз. Лидером по популярности стала стрельба из лука: в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) «Тасма» это направление привлекло 1,3 тыс. посетителей. Такой интерес связан в том числе с открытием на территории школы нового Центра стрельбы из лука.

Большой поток гостей приняли и другие площадки – от 150 до 180 посещений зафиксировано в центре кикбоксинга, центре бокса и настольного тенниса, центре спорта «Физра» в микрорайоне Салават Купере, школе плавания «Касатка» и СШОР «Первая».

Наибольшее число детей зачислили на спортивную гимнастику и акробатику – 261 человек записался в спортивную школу «Первая» и школу олимпийского резерва «Приволжанка». На боевые виды спорта и единоборства записались 236 детей, на игровые виды – 229, на плавание – 150.

Легкой атлетикой заинтересовались 102 ребенка, набор прошел в СШ «Атлетика» и СШОР «ФСО "Тасма"». Еще 107 детей зачислили в волейбольную школу «Юность», а 45 – в шахматную школу «Вариант».

Устойчивый интерес сохраняется и к направлениям, в которых набор растет второй год подряд. Среди них – триатлон в школе «Олимп», бокс и кикбоксинг в центре бокса и настольного тенниса, легкая атлетика и дзюдо в «Тасме».

По сравнению с 2024 годом число зачисленных по итогам Дней открытых дверей выросло более чем вдвое: тогда в спортивные школы записались 597 детей, в 2026 году – 1 249.

Напомним, в этом году в Казани открылись сразу несколько спортивных учреждений. В микрорайоне Салават Купере построен центр спорта «Физра», где дети могут заниматься футболом, волейболом, баскетболом, боксом и кикбоксингом. На улице Голубятникова открылся Центр кикбоксинга, а на территории школы олимпийского резерва «Тасма» в Московском районе – Центр стрельбы из лука. Также заработал Центр фигурного катания Республики Татарстан и Центр развития футбола.

Создание возможностей для самореализации молодых людей соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».