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Общество 14 октября 2026 09:56

Батков поздравил работников заповедного дела РТ с профессиональным праздником

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Батков поздравил работников заповедного дела РТ с профессиональным праздником
Фото: государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам Федор Батков направил поздравление работникам и ветеранам заповедного дела республики по случаю Дня работников заповедного дела.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников заповедного дела. Ваша деятельность находится на пересечении науки, охраны природы и государственной ответственности. Инспекторы, исследователи и специалисты администраций заказников обеспечивают соблюдение установленного режима охраны, ведут наблюдения за природными комплексами, участвуют в восстановлении биоразнообразия и просвещении граждан. От этой кропотливой, нередко сопряженной с риском работы зависит состояние особо охраняемых природных территорий республики», – говорится в поздравлении.

Батков отметил, что особого признания заслуживает вклад сотрудников администраций заказников. По его словам, их ежедневная служба является гарантией того, что уникальные природные объекты Татарстана останутся сохраненными в интересах науки, образования и последующих поколений.

«В праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш труд и преданность делу. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и уверенности в завтрашнем дне. Пусть работа приносит удовлетворение, а рядом всегда будут надежные коллеги и близкие люди», – заключил Батков.

#госкомитет рт по биологическим ресурсам
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