Казанцы могут жаловаться на курьеров в чат-бот

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чат-бот в мессенджере МАКС, где можно будет пожаловаться на курьеров, запускают Комитет по транспорту Казани, ведущие сервисы доставки и Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Казань станет вторым городом в России, где заработает данный сервис. В начале сентября Ассоциация запустила чат-бот в Санкт-Петербурге вместе с администрацией города.

Чтобы сообщить о нарушении, пользователю нужно описать ситуацию, выбрать Казань в качестве места происшествия или поделиться геопозицией. При необходимости к обращению можно приложить фото- или видеоматериалы. Система сформирует заявку и направит его ответственным сотрудникам соответствующей службы доставки.

Зайти в чат можно по ссылке.