Писатель Сабыр объяснил выбор Тукая и Джалиля для изучения в школьной программе

Драматург, прозаик и глава Альметьевского отделения Союза писателей Татарстана Равиль Сабыр назвал Габдуллу Тукая и Мусу Джалиля двумя самыми известными в мире татарскими поэтами. Так он в беседе с «Татар-информом» прокомментировал включение их произведений в школьную программу.

«Мне трудно сказать, интересуется ли молодежь национальными литературами. Но нужно знать, что Россия – многонациональная страна, что в ней живут разные народности, народы, что у них тоже есть своя тысячелетняя литература. Свои газеты, журналы, книги, издания, театры. Знать это лишним не будет, я думаю. Знаний вообще никаких лишних не бывает», – отметил он.

Выбор Тукая и Джалиля Сабыр назвал «законом жизни»: в каждой литературе есть писатели, которых поднимают как знамя. В татарской литературе это Тукай, в русской – Пушкин. По его словам, даже некоторые учителя, когда их просят перечислить известных татарских писателей, сразу называют Тукая и Джалиля, а с третьим затрудняются.

«Тукай – это как у русских «Пушкин – наше всё». А Джалиль – это всемирно известный поэт-герой, Герой Советского Союза, казненный фашистами. Его весь мир знает, впрочем, как и Тукая. Вот, пожалуй, это два самых известных в мире татарских поэта. Поэтому они и включены», – подчеркнул Сабыр.

Также стало известно, что Министерство по делам молодежи Татарстана представило оттиски шрифтов типографии боевой газеты «Отвага», в которой работал поэт и Герой Советского Союза Муса Джалиль.