Учесть будущее в настоящем: за что экономистам из США дали Нобелевскую премию

Как сказано в разъяснениях Нобелевского комитета, исследования Роберта Холла и Майкла Вудфорда позволяют объяснить и количественно оценить влияние стабилизационной политики на экономические циклы. В чем заслуга лауреатов — в материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова.





Иллюстрация: nobelprize.org

О лауреатах

Оба победителя – американцы: Майкл Вудфорд и Роберт Холл. США — лидер по полученным нобелевским премиям по экономике, так что ничего удивительного.

Майкл Вудфорд с 1993 года консультирует Федеральную резервную систему США. Главной его работой является монография «Процент и цены. Основы теории денежно-кредитной политики». В ней он показал, как современные модели экономики можно использовать для анализа политики центробанков, и заложил теоретическую базу под таргетирование инфляции. Именно под влиянием Вудфорда многие центральные банки стали давать прогноз будущей ставки.

Роберт Холл в своих трудах разработал систему пропорционального налогообложения и теорию потребления, согласно которой покупатель тратит деньги не с оглядкой на свой сиюминутный доход, а в зависимости от ожидания будущего дохода. Последние свои работы посвятил изучению кризиса и безработицы, выяснив, что безработица растет не от резкого всплеска увольнений, а от того, что работники долго не могут устроиться на новое место. Лучшая его научная работа — «Рациональный потребитель: теория и подтверждение» (The Rational Consumer: Theory and Evidence, 1990).

Игнорирование поведения людей экономическими властями приводит к печальным последствиям Фото: © Вера Голосова / РИА Новости

За что получена Нобелевская премия

За понимание человека. Если говорить более развернуто, то нобелевские лауреаты показали, как решения людей и компаний влияют на всю экономику и на ее конкретные проявления: инфляцию, потребление, объемы производства и так далее

Говоря строгим научным языком, лауреаты доказали, что макроэкономические модели должны базироваться на микроосновах — на поведении отдельных людей и фирм, принимающих решения с прицелом на будущее. И, соответственно, макроэкономическая политика центральных банков и финансового блока правительства должна проводиться с учетом этих микрооснов.

В принципе, эта мысль далеко не новая — еще в середине 70-х годов прошлого века американский экономист Роберт Лукас сформулировал «теорию рациональных ожиданий», за которую получил Нобелевскую премию по экономике 1995 года. В чем ее суть? Да все в том же — в поведении людей, которые рациональны, то есть используют всю доступную информацию, включая прошлый опыт и прогнозы о будущей государственной экономической политике, чтобы принять экономическое решение. И игнорирование этого поведения людей экономическими властями приводит к печальным последствиям. Например, если государство решает «напечатать денег» или запустить инфляционную стимуляцию, люди быстро это замечают и закладывают рост цен в свои зарплаты и товары. В итоге такая политика приводит только к росту инфляции, а не к снижению безработицы.

Еще одна идея поступила от другого американского экономиста — от знаменитого нобелевского лауреата по экономике 1976 года Милтона Фридмана. Он еще в 1950-х сформулировал «теорию перманентного дохода». Она утверждает, что потребительские расходы человека зависят не от его текущего дохода в данный момент, а от его долгосрочных ожидаемых доходов. Люди решают, сколько им тратить, исходя не столько из текущего дохода, сколько из перманентного, то есть ожидаемого на протяжении жизни. Самый простой житейский пример — долгосрочная ипотека, где люди покупают недвижимость при предположении, что их доходы в будущем будут не ниже определенного уровня, позволяющего производить ипотечные выплаты. Таким образом, люди отталкиваются при своих экономических решениях не от текущих доходов, а от предполагаемых доходов в течение ближайших нескольких лет и даже десятилетий.

Роберт Холл Фото: wikimedia.org / CCO – Public domein

За что получена Нобелевская премия Робертом Холлом

И Роберт Лукас, и Милтон Фридман только сформулировали эти теории, а Роберт Холл и Майкл Вудфорд пошли дальше. Они не только объединили «теорию рациональных ожиданий» и «теорию перманентного дохода» в одно целое, но и разработали теоретический инструментарий для учета экономическими властями поведения потребителей.

Раньше у экономистов была такая логика: если у человека изменился доход, то потому, как следствие, меняются траты. В русском языке есть меткая пословица: «По одежке протягивай ножки». Поэтому, если изучить, как менялись прошлые и текущие доходы, вероятно, можно предсказать будущие изменения в потреблении. Увы, но эта нехитрая логика не помогала экономистам достоверно прогнозировать экономические решения потребителей.

Роберт Холл доказал, что все обстоит наоборот — потребление меняется не после изменения дохода, а когда меняются ожидания дохода, то есть меняется прогноз будущего. Основная идея Холла состоит в том, что люди оценивают свой перманентный доход, используя все имеющиеся у них данные. Таким образом, он соединил в одно целое «теорию рациональных ожиданий» и «теорию перманентного дохода».

Допустим, что человек видит, что в экономике ситуация ухудшается. Доход у человека пока еще прежний, но он уже прогнозирует, что в будущем его доход снизится, а значит, нужно начать формировать «подушку безопасности на черные дни». Человек начинает сокращать потребление и откладывать деньги. При этом его доход пока не изменился и, соответственно, информация об этом доходе не предскажет экономическим властям фактические изменения в потреблении.

Но есть такая проблема — рациональные ожидания человека изменяются, когда появляется новая информация. А новая информация появляется ежеминутно, и она может быть совершенно разной. Отсюда, как сформулировал Роберт Холл, изменения в потреблении предсказать невозможно, они непредсказуемы по своей природе. Когда Холл впервые представлял свою знаменитую работу «Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence» («Стохастические последствия гипотезы о постоянном доходе на протяжении жизненного цикла: теория и доказательства») в 1978 году, один известный макроэкономист сказал, что автор, должно быть, писал ее под воздействием наркотиков. Потому что эта теория поставила все «с ног на голову» — никакие экономические переменные из прошлого (включая прошлые доходы, уровень сбережений или государственную политику), кроме уровня текущего потребления, не могут помочь предсказать будущее потребление. Вся доступная информация о будущем доходе уже заложена в сегодняшнем объеме потребления. И точка.

Другая важная статья была написана Холлом и Фредериком Мишкиным в 1982 году. Если совсем уж упрощенно, то среди людей существует два класса по потреблению (привет Марксу!): один (успешный) класс принимает решение о расходах, исходя из будущих доходов (перманентный доход), а другой (печальный) класс — люди, живущие «от зарплаты до зарплаты». У тех никаких мыслей о будущем изменении доходов. И откладывать ничего не получается. Эти доли двух классов меняются со временем и различаются между странами, но важно, что их можно оценить. Понимание того, что одни домохозяйства ориентируются на перспективу при принятии решений о потреблении, а другие — нет, является важным элементом макроэкономических моделей, используемых сегодня центральными банками и министерствами финансов.

Майкл Вудфорд Фото: Columbia University

За что получена Нобелевская премия Майклом Вудфордом

Майкл Вудфорд взял на вооружение эти идеи Роберта Холла и построил полную экономическую модель, построенную на предположении Холла о том, что потребление зависит от ожиданий домохозяйств относительно их будущих доходов. Эта модель настолько стала востребованной экономическими властями и центробанками разных стран, что Вудфорда можно считать одним из главных создателей теоретического фундамента современной денежно-кредитной политики.

Так, например, Вудфорд доказал, что управлять инфляцией можно через процентную ставку без таргетирования (прямого контроля) денежной массы. Поскольку бизнес и люди смотрят в будущее, ожидания относительно будущих процентных ставок имеют огромное значение для инфляции. И здесь Центробанк может влиять на ожидания через коммуникацию, объясняя свои цели, прогнозы и логику решений. Но есть одно большое «но» для любого влияния центробанков — люди должны им верить. А значит, центробанки должны отталкиваться не от собственных представлений, а их планирование ограничено навыками предвидения каждого обывателя. В этом и парадокс: если центробанки не будут учитывать ожидания людей, то им перестанут верить, и тогда они ни на что повлиять не смогут.

Актуальны ли идеи нобелевских лауреатов для России? Еще как! Центральный Банк России не только вовсю использует при планировании своей политики данные о текущем потреблении и учитывает ожидания потребителей, но и проводит качественную коммуникацию с обществом, объясняя каждое свое решение. Ну а об управлении Центробанком России инфляции через объявление ключевой ставки, а не через прямое «печатание денег» вы сами все знаете. Так что Нобелевская премия по экономике вручена не за оторванную от жизни абстракцию, а за вполне рабочие в повседневной практике теории.