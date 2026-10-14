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Происшествия 14 октября 2026 16:29

Гражданин РФ перечислил ВСУ 500 гривен и получил 14 лет строгача

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Житель Мелитополя получил 14 лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Запорожской области.

Установлено, что молодой человек получил гражданство РФ в феврале 2024 года. Через несколько месяцев он стал перечислять деньги ВСУ через приложение украинского банка. Согласно данным Запорожского областного суда, парень перевел на счет врага 500 гривен (1 152 рубля по курсу Центробанка на тот момент).

Вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся.

#финансирование терроризма #Запорожская область #госизмена
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