Раис РТ ознакомился с научно-образовательной инфраструктурой Высшей школы нефти

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Альметьевск посетил Высшую школу нефти и ТатНИПИнефть, где ознакомился с научными лабораториями, образовательными проектами и разработками для нефтяной отрасли. Его сопровождала глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В лабораторно-исследовательском корпусе университета Минниханов посетил Центр компетенций по исследованию осложнений и взаимовлияния технологий в нефтедобыче. Специалисты изучают свойства нефти, попутно добываемой воды и характеристики пластов. На основе полученных данных создают компьютерные модели, которые помогают прогнозировать риски и предотвращать аварии на скважинах.

Также Раис Татарстана ознакомился с работой лаборатории, где разрабатывают и оценивают технологии увеличения нефтеотдачи. Исследования позволяют определять перспективные методы для последующих промысловых испытаний.

В учебно-лабораторном корпусе представили образовательные проекты для школьников «Физико-химический прорыв» и «Будущее в инновациях». В рамках последнего дети в возрасте от 6 до 17 лет изучают робототехнику, программирование, 3D-моделирование и VR-технологии, а также знакомятся с инженерными профессиями.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханову также показали тренажер-имитатор капитального ремонта скважин, с помощью которого можно моделировать процессы внутри скважины и изучать способы предотвращения осложнений.

Кроме того, Раис Татарстана посетил Центр китайского языка, где обучаются около 300 слушателей. С 2023 года студенты Высшей школы нефти участвуют в программах академического обмена и проходят обучение в Китае.

В программу визита также вошли Лаборатория экономики благополучия, Центр новых возможностей и геологический музей университета. В лаборатории изучают влияние бизнеса на качество жизни населения, развитие человеческого капитала и экологическую ситуацию. Центр новых возможностей занимается подготовкой специалистов для нефтегазовой отрасли с учетом ее кадровых и технологических потребностей.

В завершение визита Минниханов пообщался со студентами-геологами и ознакомился с коллекцией геологического музея вуза.