Из Саратова в Казань запустят тематические туристические поезда

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Тематические туристические поезда из Саратова в Казань и Йошкар-Олу начнут курсировать 23 октября. Об этом сообщает РЖД.

В программу поездки в Казань войдут посещение острова-града Свияжска, Храма всех религий, Старо-Татарской слободы и территории Казанского кремля.

В Йошкар-Оле туристам предложат посетить Воскресенскую набережную и Ново-Покровскую улицу, а также увидеть памятник Йошкиному коту и Уголок сказок.

В состав поездов включены купейные и плацкартные вагоны. Поездки рассчитаны как на индивидуальных путешественников, так и на школьные группы.