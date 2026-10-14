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Общество 14 октября 2026 20:26

Из Саратова в Казань запустят тематические туристические поезда

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Из Саратова в Казань запустят тематические туристические поезда
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тематические туристические поезда из Саратова в Казань и Йошкар-Олу начнут курсировать 23 октября. Об этом сообщает РЖД.

В программу поездки в Казань войдут посещение острова-града Свияжска, Храма всех религий, Старо-Татарской слободы и территории Казанского кремля.

В Йошкар-Оле туристам предложат посетить Воскресенскую набережную и Ново-Покровскую улицу, а также увидеть памятник Йошкиному коту и Уголок сказок.

В состав поездов включены купейные и плацкартные вагоны. Поездки рассчитаны как на индивидуальных путешественников, так и на школьные группы.

#туристический маршрут #поезд #Ржд #саратов
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