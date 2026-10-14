Из Саратова в Казань запустят тематические туристические поезда
Тематические туристические поезда из Саратова в Казань и Йошкар-Олу начнут курсировать 23 октября. Об этом сообщает РЖД.
В программу поездки в Казань войдут посещение острова-града Свияжска, Храма всех религий, Старо-Татарской слободы и территории Казанского кремля.
В Йошкар-Оле туристам предложат посетить Воскресенскую набережную и Ново-Покровскую улицу, а также увидеть памятник Йошкиному коту и Уголок сказок.
В состав поездов включены купейные и плацкартные вагоны. Поездки рассчитаны как на индивидуальных путешественников, так и на школьные группы.