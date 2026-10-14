Коробченко рассказал Новаку о развитии энергетики Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак посетил стенд Татарстана на выставке в рамках Российской энергетической недели в Москве. Об этом сообщили в канале Минпромторга РТ в МАКСе.

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко рассказал о развитии энергетики республики за 95 лет и представил новые проекты отрасли.

По словам министра, мощность энергосистемы Татарстана составляет почти 9 ГВт. К 2030 году планируется ввести 642 МВт новых мощностей. Кроме того, республика намерена построить еще 1,5 ГВт мощностей. Коробченко отметил, что регион продолжит реализовывать запланированные проекты при поддержке федерального центра, чтобы обеспечить потребителей надежным и качественным электроснабжением.

Также глава Минпромторга РТ сообщил, что потери в электросетях республики составляют 6%. По его словам, это один из самых низких показателей в стране, который значительно лучше целевых ориентиров, предусмотренных Энергетической стратегией России до 2050 года.

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