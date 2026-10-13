Более 20 тыс. уличных светильников заменят в Казани до конца года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более 20 тыс. натриевых и ртутных уличных светильников заменят на светодиодные в Казани до конца года. Это четвертый этап масштабной программы модернизации городского освещения. После ее завершения в черте города практически не останется устаревших фонарей, сообщают «Вести Татарстан».

Освещение обновляют не только на центральных улицах, но и в спальных районах. Особое внимание уделяют паркам и скверам. В этом году там установили 56 опор освещения и проложили 2 км кабельных линий.

В сентябре завершили масштабное благоустройство бульвара на улице Серова. Здесь появились детские и спортивные площадки, лесная зона, а недавно открыли водоем с набережной. После захода солнца территорию освещают 150 встроенных светильников и 23 световые опоры.

Сейчас в Казани работают более 180 тыс. светоточек и свыше 113 тыс. опор освещения. Протяженность сетей наружного освещения составляет около 4,1 тыс. метров. За последние 10 лет количество света в городе увеличилось на 44%.

В городе также развивают архитектурно-художественную подсветку исторических зданий, объектов культурного наследия и социальных учреждений. Один из примеров – центр инклюзии «Ярдэм». На его здании установили панно, изображающее расходящуюся рябь от капель воды. Подсветка подчеркивает объем барельефа.

Четвертый этап программы обновления уличного освещения стартовал в сентябре. В Казани и пригороде старые ртутные и натриевые светильники заменяют светодиодными. На дорогах и пешеходных зонах дополнительно установили 2,5 тыс. светильников и 2,2 тыс. опор, соединив их 48 км воздушных линий.

Освещение впервые появилось на улицах Обнорского, Адмиралтейской и Привокзальной. Кроме того, фонари планируют установить на строящемся участке дороги-дублера Горьковского шоссе. Там появятся 250 светильников и 144 опоры.

Генеральный директор «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов пояснил, что программа должна полностью обновить световое оборудование в Казани. После ее завершения старые светильники практически не останутся в городской черте. Около 5% устаревшего оборудования сохранят в ближайших поселках, где используют систему индивидуального включения.

По словам руководителя предприятия, модернизация сделает улицы светлее и поможет рациональнее расходовать электроэнергию.

При этом городу необходимо продолжать обновление опор наружного освещения. Износ сетей остается серьезной проблемой: более 500 железобетонных опор уже вдвое превысили срок службы и находятся в аварийном состоянии.

Дополнительное освещение во дворах устанавливают в рамках программы «Наш двор». За три года в Казани смонтировали 12 077 светильников и 8252 опоры, а также проложили 160 км кабельных линий.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что изменения заметны как жителям, так и гостям города, которые приезжают сюда неоднократно. При этом он подчеркнул, что работы еще много, поскольку наружное освещение остается одним из главных условий комфорта и безопасности горожан.

До января в Казани планируют заменить более 20 тыс. светильников. Работы затронут, в частности, улицу Большую Крыловку, проспекты Ямашева и Ибрагимова, улицы Салимжанова и Тэцевскую.