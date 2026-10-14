Татарстан представил индийским партнерам промышленный потенциал республики

Встречи с представителями индийских компаний прошли в Министерстве промышленности и торговли Татарстана. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможности запуска совместных проектов в нескольких отраслях, сообщили в канале ведомства в МАКСе.

В делегацию Конфедерации индийской промышленности вошли старший директор по международным связям организации Маниш Мохан, главный исполнительный директор компании India Glycols Рупарк Сарсват, основатель и управляющий директор Bharat Freight Group Сохел Фироз Казани и другие представители бизнеса.

Конфедерация индийской промышленности – деловая и промышленная организация, которая представляет интересы бизнеса в Индии. Она входит в тройку крупнейших бизнес-объединений страны. India Glycols выпускает химическую, алкогольную и фармацевтическую продукцию, а Bharat Freight Group специализируется на логистических услугах.

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер представил гостям промышленный потенциал республики. Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество и возможности реализации совместных проектов в энергетике, нефтегазохимии, нефтепереработке, машиностроении, логистике и других отраслях.

Еще одна встреча прошла с руководителями индийских компаний DiAn Group и Reliance Formulation Pvt. Ltd. Переговоры провел заместитель министра Иван Колчин. В делегацию вошли генеральный директор DiAn Intellitech Private Limited Манан Махараджа и директор по международному бизнесу Reliance Formulation Pvt. Ltd. Сартак Барот.

Группа DiAn занимается, в частности, развитием интеллектуальной инфраструктуры на основе искусственного интеллекта. Стороны обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества в машиностроении и фармацевтике.

Подобные встречи помогают достигать целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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