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Экономика 14 октября 2026 15:19

Татарстан показал разработки энергомашиностроения на РЭН

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Делегация Татарстана, в которую вошли представители руководства Министерства промышленности и торговли республики, принимает участие в выставке в рамках Российской энергетической недели (РЭН) в Москве. Об этом сообщили в канале ведомства в МАКСе.

На стенде, посвященном 95-летию энергетики Татарстана, представлены продукция и услуги шести компаний: «Татэнерго», ТГК-16, «Татэнергосбыт», ТАИФ, завода «Таткабель» и СКАТ. Они демонстрируют разработки в сфере энергомашиностроения и электротехнического оборудования.

Видео: https://max.ru/id1655141766_gos

#выставка #энергетика #Министерство промышленности и торговли РТ
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