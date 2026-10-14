Эксперты ВТБ назвали оптимальные стратегии на рынке облигаций и валюты

Управляющий директор ВТБ Мои Инвестиции Артем Маркин на форуме «Россия зовет! Казань» заявил, что длинные ОФЗ сейчас торгуются с премией к ключевой ставке, что открывает возможность для получения высокой доходности.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

«Ставка – 14%, доходность почти 17%. Даже если премия останется весь следующий год, при снижении ставки на 1,5% потенциал роста пяти-десятилетних бумаг составит от 5 до 15% по телу до конца следующего года», – пояснил Маркин.

По его словам, совокупная доходность на горизонте чуть больше года может превысить 20–25% на госдолге России.

«Это самое надежное и ликвидное, что доступно инвесторам», – подчеркнул он.

Маркин отметил, что сейчас фокус делается на среднесрочные бонды. Текущая чистая купонная доходность по таким бумагам составляет около 15%.

«Если у вас в портфеле принципиально нет длинных бумаг, я бы уже покупал более длинные выпуски. Но основной фокус – бумаги со сроком погашения четыре-шесть лет», – сказал он.

Эксперт также сообщил, что крупные капиталы уже начали заходить в эти инструменты.

«Мы договариваемся с family office одного из уважаемых людей, который планирует разместить в эти выпуски больше 5 миллиардов рублей. Крупные серьезные деньги начинают приходить, затем подтянется и розничный инвестор – вероятно, в начале следующего года», – добавил Маркин.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Директор ВТБ Мои Инвестиции Денис Рязанцев отметил, что рынок облигаций сейчас сильно расслоился. В сегменте рейтинга «три А» премия к ОФЗ составляет около 1,3% при среднеисторической в 1%, что дает возможность заработать на сужении спреда. В сегменте «два А» спред расширился до 7,5% против исторических 4% – здесь тоже есть возможности для покупок.

«В „три А“ пример – РЖД, тридцатый выпуск, доходность примерно 15,5–16,5%. В „два А“ мы смотрим на бумаги с господдержкой или хорошими денежными потоками: это ОДК, „Эконива“, одна из облигаций „ВК Азот“ с доходностью около 17,5%», – перечислил Рязанцев.

При этом он предостерег от сегмента «три B»: количество дефолтов выросло с 26 в августе до 37 сейчас.

«Гнаться за премией в 17% к госбумагам – плохой вариант, риски слишком велики. Мы видели историю с ЕвроТрансом», – сказал эксперт.

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов напомнил прогноз по курсу рубля: 86 рублей за доллар на конец этого года и 90 – на конец следующего. Среди факторов ослабления он назвал покупательную способность валюты и рост покупок – в октябре объемы достигают 12,1 млрд рублей ежедневно.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

«Валютная диверсификация актуальна даже в плавном сценарии ослабления рубля. Это почти бесплатная страховка на случай, если курс окажется слабее прогноза», – подчеркнул Корнилов.

Артем Маркин добавил, что валютные облигации сейчас – один из лучших доступных инструментов.

«Доходность госдолга и корпоративных бумаг в долларах, евро и юанях – 9% и выше. При этом фондирование в юанях аномально дешевое – 3,5–4,5%. Взяв бумагу с плечом, можно получить 14–15% годовых в валюте на коротком сроке», – пояснил он.

Оптимальную долю валютных активов Маркин оценил в 20–30% ликвидной части портфеля.

«Представьте, что будет с вашим капиталом, если курс будет не 90, а 100–120. Для диверсификации этот инструмент сейчас очень интересен», – сказал он.

Говоря о рынке акций, Корнилов отметил, что текущий боковик – временное явление.

«Снижение ключевой ставки, ослабление рубля и инфляция работают в пользу акций. Плюс есть геополитический опцион – скачок может произойти за один день, и вы просто не успеете зайти, если будете ждать», – сказал стратег.

Фаворитами он назвал финансовый и нефтегазовый секторы, IT. Рязанцев добавил, что сейчас особенно интересны компании с высокой дивидендной доходностью.

«Каждое третье предприятие в России убыточное, но есть компании, которые зарабатывают и делятся прибылью. Многие стоят на уровне двух-четырех годовых прибылей – это очень дешево», – подчеркнул он.

Эксперты также отметили, что не видят рисков для дивидендных стратегий со стороны налоговых новаций: в следующем году все инвесторы будут в одинаковых условиях по всем классам активов.