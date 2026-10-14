Семейный фильм из Татарстана «Я приду» вышел во всероссийский прокат

Семейный фильм «Я приду», снятый в Татарстане, с 8 октября идет во всероссийском прокате. После премьер в Москве и Казани картина продолжает показываться в кинотеатрах разных городов России, сообщают организаторы.

По словам организаторов проекта, увидеть семейный снимок на большом экране – это неожиданная встреча с собственными воспоминаниями. Для участников народного фотоархива эти минуты становятся одним из самых трогательных моментов просмотра.

Еще до выхода картины ее создатели предложили россиянам прислать фотографии своих бабушек и близких для народного семейного фотоархива. На приглашение откликнулись более 3000 человек, свыше 2000 фотографий вошли непосредственно в фильм. За каждым снимком – настоящая семейная история: детство, праздники, летние каникулы у бабушки, объятия, встречи и воспоминания.

До начала федерального проката предпремьерные показы прошли в 15 городах России.

«Я приду» – семейная история о шестнадцатилетнем Тимофее, который отправляется на поиски бабушки – единственного родного человека, неожиданно переставшего отвечать на письма. Вслед за главным героем увязывается юный Малёк.

Это история о взрослении, дружбе, ошибках и поступках, которые меняют отношения между людьми. Подростки могут узнать в героях собственные переживания, родители – увидеть знакомые семейные ситуации с другой стороны, а старшее поколение – почувствовать, насколько важными остаются для внуков.