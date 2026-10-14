Новый ФГОС: с 2027 года в школах России начнут изучать Тукая и Джалиля

Новый федеральный образовательный стандарт, вступающий в силу с 1 сентября 2027 года, включит в программу по литературе произведения народов России, в том числе татарских поэтов Габдуллу Тукая и Мусу Джалиля, а также сократит внеурочную нагрузку старшеклассников на 20 часов и изменит число заданий в ОГЭ и ЕГЭ.





Фото: © «Татар-информ»

Татарские писатели станут обязательными школьными авторами

Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС) предусматривает освоение с 2027 года не менее одного произведения из литературы народов России в каждом из двух классов. В их числе – творчество татарских поэтов и публицистов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.

В список также вошли чувашский поэт Геннадий Айги, дагестанский прозаик и поэт Расул Гамзатов, башкирский поэт Мустай Карим, калмыцкий поэт и педагог Давид Кугультинов, балкарский поэт и прозаик Кайсын Кулиев, чукотский писатель Юрий Рытхэу, осетинский поэт и драматург Коста Хетагуров, мансийский писатель Юван Шесталов и другие.

В документе подчеркивается, что предметные результаты по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) должны обеспечивать знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния классических и современных произведений отечественной литературы, включая произведения народов России. Речь идет о не менее чем одном произведении из литературы народов России в каждом классе.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Лишних знаний не бывает»

Драматург, прозаик, глава Альметьевского отделения Союза писателей Республики Татарстан Равиль Сабыр в беседе с «Татар-информом» прокомментировал нововведение.

«Мне трудно сказать, интересуется ли молодежь национальными литературами. Но нужно знать, что Россия – многонациональная страна, что в ней живут разные народности, народы, что у них тоже есть своя тысячелетняя литература. Свои газеты, журналы, книги издания, театры. Знать это лишним не будет, я думаю. Знаний вообще никаких лишних не бывает», – отметил он.

Выбор Тукая и Джалиля Сабыров назвал «законом жизни»: в каждой литературе есть писатели, которых поднимают как знамя. В татарской литературе это Тукай, в русской – Пушкин. По его словам, даже некоторые учителя, когда их просят перечислить известных татарских писателей, сразу называют Тукая и Джалиля, а с третьим затрудняются.

«Тукай – это как у русских «Пушкин – наше всё». А Джалиль – это всемирно известный поэт-герой, Герой Советского Союза, казненный фашистами. Его весь мир знает, впрочем, как и Тукая. Вот, пожалуй, это два самых известных в мире татарских поэта. Поэтому они и включены», – подчеркнул Сабыров.

Напомним, в Татарстане идут съемки документальных сюжетов о Габдулле Тукае и Мусе Джалиле для масштабного культурно-просветительского проекта «Звучащее слово. Свеча должна гореть» телеканала «Россия Культура».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Объем внеурочной деятельности сократится

Новый стандарт также затронет объем внеурочной деятельности старшеклассников, который сократится на 20 часов. Согласно документу, предельная нагрузка в десятых и одиннадцатых классах будет составлять 680 часов за два года обучения. Ранее предусматривался предел в 700 часов.

В стандарте указано, что внеурочную деятельность организуют по основным направлениям развития личности. Они представлены следующими формами:

художественные, культурологические, филологические и хоровые студии;

сетевые сообщества;

школьные спортивные клубы и секции;

конференции, олимпиады и соревнования;

военно-патриотические объединения;

экскурсии, а также поисковые и научные исследования;

общественно полезные практики.

Внеурочная деятельность будет проводиться на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изменения в ОГЭ и ЕГЭ

Количество заданий уменьшится в ОГЭ по истории и обществознанию, а также в итоговом собеседовании по русскому языку в 2027 году, следует из материалов Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Согласно документу, из экзамена по истории исключено задание 21 по нумерации 2026 года в связи с изменениями во ФГОС основного общего образования. Таким образом, количество заданий в варианте уменьшено с 24 до 23. Помимо этого, число задач сокращено в экзамене по обществознанию – с 24 до 20. Также изменен порядок следования ряда заданий.

Кроме того, в итоговом собеседовании по русскому языку стало на одно задание меньше: исключен подробный пересказ текста как исключительно репродуктивный вид речевой деятельности, при этом формы выборочного пересказа сохранены в одном из заданий экзамена.

Рособрнадзор предложил внести изменения в три задания ЕГЭ-2027 по информатике, при этом нововведений в структуре контрольно-измерительных материалов не будет – число заданий и максимальный первичный балл сохранены. Согласно документу, тематика десятого задания «Информационный поиск средствами текстового процессора» изменена на «Умение использовать маску подсети». Такое название ранее было у 13-го задания, тематика которого, в свою очередь, изменена на «Умение анализировать ход исполнения алгоритма».

Новый ФГОС, утвержденный приказом Минпросвещения РФ, вступит в силу с 1 сентября 2027 года.