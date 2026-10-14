Новый ФГОС: с 2027 года в школах России начнут изучать Тукая и Джалиля
В российских школах нововведения вступают в силу с 1 сентября 2027 года
Новый федеральный образовательный стандарт, вступающий в силу с 1 сентября 2027 года, включит в программу по литературе произведения народов России, в том числе татарских поэтов Габдуллу Тукая и Мусу Джалиля, а также сократит внеурочную нагрузку старшеклассников на 20 часов и изменит число заданий в ОГЭ и ЕГЭ.
Татарские писатели станут обязательными школьными авторами
Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС) предусматривает освоение с 2027 года не менее одного произведения из литературы народов России в каждом из двух классов. В их числе – творчество татарских поэтов и публицистов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.
В список также вошли чувашский поэт Геннадий Айги, дагестанский прозаик и поэт Расул Гамзатов, башкирский поэт Мустай Карим, калмыцкий поэт и педагог Давид Кугультинов, балкарский поэт и прозаик Кайсын Кулиев, чукотский писатель Юрий Рытхэу, осетинский поэт и драматург Коста Хетагуров, мансийский писатель Юван Шесталов и другие.
В документе подчеркивается, что предметные результаты по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) должны обеспечивать знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния классических и современных произведений отечественной литературы, включая произведения народов России. Речь идет о не менее чем одном произведении из литературы народов России в каждом классе.
«Лишних знаний не бывает»
Драматург, прозаик, глава Альметьевского отделения Союза писателей Республики Татарстан Равиль Сабыр в беседе с «Татар-информом» прокомментировал нововведение.
«Мне трудно сказать, интересуется ли молодежь национальными литературами. Но нужно знать, что Россия – многонациональная страна, что в ней живут разные народности, народы, что у них тоже есть своя тысячелетняя литература. Свои газеты, журналы, книги издания, театры. Знать это лишним не будет, я думаю. Знаний вообще никаких лишних не бывает», – отметил он.
Выбор Тукая и Джалиля Сабыров назвал «законом жизни»: в каждой литературе есть писатели, которых поднимают как знамя. В татарской литературе это Тукай, в русской – Пушкин. По его словам, даже некоторые учителя, когда их просят перечислить известных татарских писателей, сразу называют Тукая и Джалиля, а с третьим затрудняются.
«Тукай – это как у русских «Пушкин – наше всё». А Джалиль – это всемирно известный поэт-герой, Герой Советского Союза, казненный фашистами. Его весь мир знает, впрочем, как и Тукая. Вот, пожалуй, это два самых известных в мире татарских поэта. Поэтому они и включены», – подчеркнул Сабыров.
Напомним, в Татарстане идут съемки документальных сюжетов о Габдулле Тукае и Мусе Джалиле для масштабного культурно-просветительского проекта «Звучащее слово. Свеча должна гореть» телеканала «Россия Культура».
Объем внеурочной деятельности сократится
Новый стандарт также затронет объем внеурочной деятельности старшеклассников, который сократится на 20 часов. Согласно документу, предельная нагрузка в десятых и одиннадцатых классах будет составлять 680 часов за два года обучения. Ранее предусматривался предел в 700 часов.
В стандарте указано, что внеурочную деятельность организуют по основным направлениям развития личности. Они представлены следующими формами:
- художественные, культурологические, филологические и хоровые студии;
- сетевые сообщества;
- школьные спортивные клубы и секции;
- конференции, олимпиады и соревнования;
- военно-патриотические объединения;
- экскурсии, а также поисковые и научные исследования;
- общественно полезные практики.
Внеурочная деятельность будет проводиться на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Изменения в ОГЭ и ЕГЭ
Количество заданий уменьшится в ОГЭ по истории и обществознанию, а также в итоговом собеседовании по русскому языку в 2027 году, следует из материалов Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Согласно документу, из экзамена по истории исключено задание 21 по нумерации 2026 года в связи с изменениями во ФГОС основного общего образования. Таким образом, количество заданий в варианте уменьшено с 24 до 23. Помимо этого, число задач сокращено в экзамене по обществознанию – с 24 до 20. Также изменен порядок следования ряда заданий.
Кроме того, в итоговом собеседовании по русскому языку стало на одно задание меньше: исключен подробный пересказ текста как исключительно репродуктивный вид речевой деятельности, при этом формы выборочного пересказа сохранены в одном из заданий экзамена.
Рособрнадзор предложил внести изменения в три задания ЕГЭ-2027 по информатике, при этом нововведений в структуре контрольно-измерительных материалов не будет – число заданий и максимальный первичный балл сохранены. Согласно документу, тематика десятого задания «Информационный поиск средствами текстового процессора» изменена на «Умение использовать маску подсети». Такое название ранее было у 13-го задания, тематика которого, в свою очередь, изменена на «Умение анализировать ход исполнения алгоритма».
Новый ФГОС, утвержденный приказом Минпросвещения РФ, вступит в силу с 1 сентября 2027 года.