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Культура 14 октября 2026 18:17

Русский музей открыл в Казани масштабную выставку картин Архипа Куинджи

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Русский музей открыл в Казани масштабную выставку картин Архипа Куинджи
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Русский музей открыл в Усадьбе Сандецкого Государственного музея изобразительных искусств РТ масштабную выставку «Архип Куинджи. Абсолютный свет».

«Я хотела бы сказать искренние слова блгодарности нашим коллегам из Русского музея, постоянным партнерам, людям, которые постоянно наполняют деятельность нашего Государственного музея изобразительных искусств РТ еще большими смыслами. Мы у вас не только учимся осмыслению коллекций, нам трудно конкурировать, потому что коллекция Русского музея одна из богатейших в мире, но то, как вы умеете транслировать ценности искусства сквозь поколения, времена и расстояния – это большой талант, не меньший, чем талант художника», – сказала на открытии выставки министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В основе экспозиции – собственное собрание Русского музея, которое является самой большой и репрезентативной коллекцией произведений Куинджи в мире. Картины Русского музея дополнили избранные произведения из коллекции ГМИИ РТ.

Помимо работ самого Куинджи на выставке представлены произведения его учеников: Николая Рериха, Константина Богаевского, Александра Борисова, Аркадия Рылова и других.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта выставка была в Питере, я видела ее в Москве, и теперь она здесь, в Казани», – отметила Аюпова.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#ГМИИ РТ #выставка
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