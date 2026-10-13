В Березкинской школе открыли парту Героя в честь выпускника-снайпера

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Парту Героя в память о выпускнике учебного заведения, участнике специальной военной операции Аделе Авхадиеве открыли в Березкинской школе Высокогорского района. В церемонии участвовали школьники, педагоги, родные бойца и участники СВО. Мероприятие организовало Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» в рамках партийного проекта «Новая школа», сообщает пресс-служба партии.

Церемония началась с исполнения гимнов России и Татарстана.

Депутат Государственного Совета РТ, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов поблагодарил мать Аделя Авхадиева и его учителей за воспитание бойца. Он отметил, что молодой человек проявил силу духа и мужество, решив встать на защиту страны в период новых вызовов и угроз. По словам депутата, в Татарстане много молодых людей, готовых поступить так же.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Адель Авхадиев родился 1 апреля 2005 года в многодетной семье. Начальное образование он получил в Высокогорской школе № 1, а с третьего класса учился в Березкинской школе в селе Соловцово.

В 2023 году Авхадиев проходил срочную службу в Вооруженных силах России. После ее окончания он решил заключить контракт и отправиться в зону специальной военной операции. Молодой боец служил снайпером-разведчиком в Авдеевке.

27 июля 2024 года Адель Авхадиев погиб при исполнении воинского долга. Указом Президента России его посмертно наградили орденом Мужества.

Руслан Шигабуддинов подчеркнул, что жители Высокогорского района должны помнить подвиги своих земляков и передавать эту память следующим поколениям. Он призвал школьников рассказывать одноклассникам, друзьям и будущим поколениям об Аделе Авхадиеве, который учился в их школе и отдал жизнь за мирное небо над страной.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Директор школы Лидия Кадырова отметила, что открытие парты Героя имеет большое значение для учеников, педагогов и жителей района. Она рассказала, что в школе помнят Аделя как обычного ученика, который учился, занимался своими делами и радовался жизни.

Когда перед ним встал выбор, он решил защищать Отечество. По словам директора, своим мужеством и самоотверженностью молодой человек доказал, что любовь к Родине проявляется не только в словах, но и в поступках.

Кадырова добавила, что пример Аделя Авхадиева будут использовать в воспитательной работе с детьми. За партой Героя смогут сидеть школьники, которые добиваются достойных результатов в учебе и отличаются хорошим поведением.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Право открыть парту предоставили матери бойца Ольге Авхадиевой. После церемонии участники мероприятия почтили память Аделя Авхадиева и всех защитников Родины минутой молчания.

Образовательный проект «Парта Героя» инициировала партия «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа». Он знакомит школьников с земляками, которые совершили героические поступки и проявили личное мужество. На каждой парте размещают фотографию героя, его биографию, сведения о связи со школой и описание его боевого пути.