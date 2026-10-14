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Общество 14 октября 2026 11:53

Порядка 110 тысяч школьников РТ приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

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На образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». На сегодня в ней приняли участие 109 807 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Олимпиада проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и продлится до 25 октября 2026 года.

Начальник управления автомобильных дорог Минтранса РТ Олег Казеннов отметил, что олимпиада «Безопасные дороги» – важный шаг в формировании у детей культуры безопасного поведения на дорогах. По его словам, такие проекты помогают школьникам лучше ориентироваться в дорожной обстановке и уверенно применять правила дорожного движения, а также способствуют снижению рисков для юных участников движения.

Программа олимпиады охватывает ключевые аспекты дорожной безопасности: правила перехода проезжей части, использование световозвращающих элементов, безопасное управление средствами индивидуальной мобильности, а также распознавание и толкование дорожных знаков.

#безопасные дороги #олимпиада #Татарстан
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