Порядка 110 тысяч школьников РТ приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

На образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». На сегодня в ней приняли участие 109 807 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Олимпиада проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и продлится до 25 октября 2026 года.

Начальник управления автомобильных дорог Минтранса РТ Олег Казеннов отметил, что олимпиада «Безопасные дороги» – важный шаг в формировании у детей культуры безопасного поведения на дорогах. По его словам, такие проекты помогают школьникам лучше ориентироваться в дорожной обстановке и уверенно применять правила дорожного движения, а также способствуют снижению рисков для юных участников движения.

Программа олимпиады охватывает ключевые аспекты дорожной безопасности: правила перехода проезжей части, использование световозвращающих элементов, безопасное управление средствами индивидуальной мобильности, а также распознавание и толкование дорожных знаков.