«Передала курьеру 7 млн, выиграв полотенце»: эксперты о новых схемах мошенников

Знакомство в социальных сетях, розыгрыш призов, предложение оформить ИП и другие ловушки используют мошенники, чтобы установить контакт со своей будущей жертвой. Начав общаться, аферисты переходят к шантажу. Какие способы используют преступники и как не попасться на их удочку, объяснили сотрудники МВД, прокуратуры, Минцифры и психолог.





Прокуратура подала в суд иски на 93 миллиона рублей к дропперам

Количество случаев мошенничества в интернете снижается, однако их по-прежнему немало, суммы похищенных у татарстанцев денег исчисляются сотнями миллионов. О том, как обезопасить себя от кибераферистов, сколько было похищено у жителей Татарстана с начала года, и о новых способах мошенничеств говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Одним из механизмов защиты прав пострадавших от действий мошенников стало обращение прокуроров в суд с исковыми заявлениями о защите того или иного лица. Прокуроры городов и районов этот механизм достаточно активно используют. В суде прокуратура представляет интересы особо уязвимых категорий граждан по делам о неосновательном обогащении. Суммы взыскиваются с владельцев банковских карт и счетов, так называемых дропперов, которые предоставили свои данные мошенникам для перечисления украденных средств граждан. Также в судах рассматриваются дела о признании недействительными договоров, заключенных мошенниками от имени потерпевших», – рассказал старший прокурор управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Сергей Догадин.

Старший прокурор управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Сергей Догадин. Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За девять месяцев этого года прокуроры направили в суды 263 иска о взыскании с дропперов почти 93 миллионов рублей, привел данные он.

«На сегодня 191 иск на сумму 40 миллионов рублей – это больше половины исков – удовлетворен. Остальные находятся на рассмотрении судов. Кроме этого, прокурорами республики в суды направлены 30 исков об оспаривании кредитных договоров на общую сумму более 2 миллионов рублей, заключенных с пенсионерами, инвалидами, несовершеннолетними. Часть этих исков удовлетворена, остальные находятся на рассмотрении», – отметил Сергей Догадин.

Если вас обманули и вы не можете защитить свои права, обратитесь в прокуратуру с заявлением, подчеркнул Сергей Догадин.

«При наличии оснований будут приняты меры по судебной защите прав и взыскании денежных средств с мошенников», – отметил он.

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С начала года мошенники похитили у татарстанцев 3,7 миллиарда рублей

«За сентябрь мошенники похитили у жителей Татарстана 533 миллиона рублей. За девять месяцев этого года в общей сложности были похищены 3 миллиарда 776 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма составляла 4 миллиарда 51 миллион рублей. Расследованы и направлены в суд уголовные дела по 2 989 IT-преступлениям, из них 271 возбуждено в отношении дропперов», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

По его словам, несмотря на снижение числа случаев мошенничества в сравнении с прошлым годом, суммы ущерба снизились незначительно.

«Количество преступлений снизилось, но при этом материальный ущерб снижается медленными темпами, что объясняется тем, что мошенники похищают крупные суммы у граждан», – объяснил Радис Юсупов.

Мошенники не только воруют деньги со счетов жителей страны, но и вовлекают их в свои преступные схемы. Особенно часто на их уловки попадаются подростки.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Один из способов вовлечения в преступления – предложения заработка. Мошенники стали предлагать людям оформить на них ИП, чтобы якобы работать на их компанию и проводить различные финансовые операции, получать зарплаты и участвовать в бизнесе. Люди соглашаются, хотя никаких реальных встреч с “работодателем” не происходит, все общение происходит только через мессенджеры», – рассказал Радис Юсупов.

Он объяснил, что в дальнейшем мошенники используют счета новых ИП для переводов похищенных денег. Владелец счета при этом автоматически становится соучастником преступления.

«Один из самых распространенных способов мошенничества – это взлом компьютерной информации. Чаще всего мошенники взламывают или делают вид, что взломали мессенджер либо личный кабинет человека на «Госуслугах». Они отправляют поддельные сообщения якобы от службы поддержки. Потом начинают рассказывать, что от имени пострадавшего оформлены доверенности, справки 2-НДФЛ и другие документы, с помощью которых можно оформить кредиты. После этого начинается шантаж, в процессе которого человек сам оформляет кредиты либо передает все свои сбережения преступникам», – объяснил сотрудник МВД.

Женщина пыталась выиграть полотенце, а подросток испугался «кружочка» с военным

В одном из мессенджеров жительницу Буинска добавили в группу розыгрыша различных товаров. Позже ей сообщили, что она выиграла полотенце.

«Ей сказали, что приз отправят через службу доставки, и попросили назвать адрес. Вскоре ей пришел код, мошенники попросили его назвать. Они объяснили, что он нужен для получения посылки. После того как она назвала код, ей стали поступать угрозы о том, что она якобы передала данные террористам и теперь ей нужно доказать свою непричастность к преступлению. Мошенники также сообщили, что теперь ей нужно задекларировать свои сбережения. Женщина выполнила все указания и передала курьеру, который приехал прямо к ней домой, 7 миллионов», – рассказал Радис Юсупов.

Еще один случай произошел в Казани с 16-летним юношей.

«Ему написала девушка в группе знакомств в социальной сети. Она рассказала, что приехала из другого города и спросила, где можно погулять в Казани. Молодой человек предложил встретиться в одном из торговых центров. Новая знакомая попросила его прислать фотографии ТЦ, после чего молодому человеку пришел видеокружок в мессенджере, на котором мужчина в военной форме и с дроном в руке угрожал ему, что тот слил данные украинским спецслужбам и стал пособником террористов», – привел пример он.

После этого юноше стали поступать звонки от якобы сотрудников МВД, полиции, прокуратуры. Его убедили провести дома онлайн-обыск и собрать все деньги, которые там хранятся. Таким образом, молодой человек собрал 1 миллион рублей и передал их на улице курьеру.

«Запомните, что таких терминов, как “онлайн-обыск”, “декларирование денежных средств”, не существует. Все их придумали мошенники. В случае если вас начинают шантажировать незнакомцы по телефону или через интернет, нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию», – добавил Радис Юсупов.

Начальник отдела информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Ленар Бадыков Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мошенники используют изображения детей в корыстных целях»

Один из эффективных способов защиты от мошенников – установление различных самозапретов.

«В Татарстане более 863 тысяч человек с 1 марта установили самозапрет на оформление кредитов. Через МФЦ эту услугу оформили более 83 тысяч человек», – рассказал начальник отдела информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Ленар Бадыков.

Также спросом пользуется услуга установки самозапрета на оформление сим-карт.

«Актуальным на сегодняшний день остается вопрос маркировки телефонных звонков. Несмотря на то что данный механизм существует, все равно необходимо быть внимательными. Нужно обращать внимание на то, что указано в маркировке и то, по какому вопросу вам поступает звонок. К примеру, звонят из компании с названием, которое не соответствует тем услугам, которые она предлагает. Или бывают DDoS-атаки, когда человек может интересоваться каким-то товаром на сайте бесплатных объявлений, добавить что-то в избранное и получить шквал звонков с предложениями по покупке интересующего товара. Маркировки в этом случае спасают – можно понять, какие звонки сбрасывать», – объяснил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Также он обратил внимание на безопасность детей.

«К сожалению, на сегодняшний день существуют риски, когда мошенники используют изображения детей в корыстных целях. Злоумышленники используют изображения детей для создания дипфейк-контента, когда с помощью нейронных сервисов генерируются видео. Они могут быть использованы для шантажа несовершеннолетнего – аферисты генерируют видео, на котором ребенок, к примеру, курит и так далее. Шантажируя ребенка, они могут заставить его совершить действия террористической направленности – совершить поджог объектов инфраструктуры и так далее», – объяснил Ленар Бадыков.

Кроме того, добавил он, при помощи фото в Сети сверстники могут начать издеваться над ребенком.

«Порой родители выкладывают в Сеть фотографию, которая кажется им милой, а сверстники могут использовать ее для травли», – рассказал Ленар Бадыков.

Он призвал татарстанцев не выкладывать фотографии детей в интернете – как в социальных сетях, так и в мессенджерах.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Подделали сайт Департамента цифровой защиты Минцифры России и выманивали персональные данные»

«Также просьба отключить приложения, которые позволяют фиксировать геолокацию. При фотографировании на цифровое устройство может автоматически фиксироваться геометка, которая отображает положение места, где была сделана фотография. Этим также могут воспользоваться злоумышленники», – добавил он.

Еще один предлог, который используют мошенники, – благотворительность. Они размещают куар-коды и номера счетов для сбора пожертвований. После того как человек внес какую-либо сумму, с ним связываются мошенники и начинают шантажировать тем, что он внес средства на счет террористической организации.

«Советуем проверять, куда вы переводите свои средства, перепроверять всю информацию. Если речь идет о благотворительности, уточняйте информацию на официальных страницах благотворительных фондов», – объяснил сотрудник Минцифры.

Кибераферисты продолжают подделывать сайты.

«Мошенниками был подделан сайт Департамента цифровой защиты Минцифры России. Через этот сайт у людей выманивали персональные данные и под предлогом проверки сайта на «Госуслугах» запрашивали проверочные коды. Дальше преступники действовали по самым разным схемам, выманивая деньги у людей», – рассказал Ленар Бадыков.

А недавно мошенники стали использовать для обмана историю со сбоями в сервисах «Яндекса», правда, в Татарстане пока таких случаев не зафиксировано.

«Сейчас сервис находится в режиме восстановления и мошенники под предлогом восстановления данных просят проверочный код либо какие-то другие данные. Все упирается в классическую схему выманивания кода», – привел пример он.

Исполняющий обязанности директора Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток» Ольга Галанина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мошенники – это манипуляторы, которые знают, как использовать наши эмоции и страхи в своих целях»

В основе любой мошеннической схемы лежит психология, отметила исполняющий обязанности директора Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток» Ольга Галанина.

«Мошенники – это практикующие психологи, манипуляторы, которые знают, как использовать наши эмоции, страхи и потребности в своих целях. В основе мошеннических схем виртуозное использование психологии. Больше хотелось поговорить о том, почему дети попадаются на уловки мошенников. Мошенники давят на определенные потребности. Для ребенка 10 лет важная потребность – доверие. Он уязвим, он всем доверяет, он наивен в этом плане, но самое главное – он боится наказания родителей. Если что-то с ним произойдет, он боится сказать об этом родителям», – объяснила психолог.

Часто мошенники находят своих юных жертв в онлайн-играх.

«Они начинают с простого – дарят деньги, а потом доводят до черты невозврата, когда ребенок уже боится признаться в том, что совершил. Если мы говорим про детей постарше, они пытаются как-то заработать. На этом их и подлавливают мошенники. Они предлагают легкий заработок – так ребенок попадает в преступную схему. Вовлекая в преступление, они заставляют его почувствовать себя жертвой. При этом они внушают ему, что разговор с родителями только ухудшит ситуацию. Дети боятся рассказать родителям, что с ними происходит», – добавила она.

Ольга Галанина посоветовала родителям больше внимания уделять детям, выстраивать с ними доверительные отношения и научить их быть уязвимыми к манипуляциям.