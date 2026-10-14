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Общество 14 октября 2026 19:30

MS NOW: В Россию прибыл глава ФБР

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Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател приехал в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

По данным телеканала, визит продлится два дня. В рамках поездки глава ФБР намерен побывать в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что в предыдущий раз руководитель ведомства посещал Россию в 2013 году.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном приезде Патела в Москву, заявил, что ему нечего сказать об этом и что подобные визиты «почти никогда не анонсируются».

#ФБР #Россия #США
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