После истории с издевательствами над собакой в Казани назначена судмедкэспертиза

После того, как в Казани неизвестный мужчина покалечил бездомную собаку Белку, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.

«Срок проверки продлен, в настоящее время в Самаре проводится судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

«Мы знаем, что в настоящее время идет судмедэкспертиза, и надеемся, что все обстоятельства произошедшего будут установлены. Тем временем Белочка продолжает лечение в нашей клинике и, к счастью, идет на поправку. Мы очень рады видеть положительную динамику и делаем все возможное, чтобы она скорее восстановилась», – рассказали агентству волонтеры проекта «Щенячий патруль».

Волонтеры создали петицию и ведут сбор подписей, чтобы добиться возбуждения уголовного дела и наказания виновного.

«Мы не хотим оставлять эту историю без ответа. Наша цель – добиться справедливого и объективного рассмотрения ситуации и сделать все возможное, чтобы человек, причастный к произошедшему, был найден. Мы готовим официальное обращение в прокуратуру. Документ будет находиться в клинике, и мы просим всех, кому небезразлична эта история, в течение ближайшей недели поставить свою подпись», – сообщили зоволотнетры проекта.

«Татар-информ» рассказывал о том, что в начале октября истерзанную собаку с глубокими ранами нашли волонтеры на парковке возле ЖК «Легенда». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный два часа избивал собаку канистрой, а затем гарпуном. Зооволонтеры написали заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело на того, кто жестоко расправился с животным.

13-летняя собака Белка жила в будке недалеко от парковки жилого дома, за ней присматривала местная жительница. Собака почти слепая, никогда не проявляла агрессии. Кроме этого, два года назад беззащитное животное также подверглось нападению, объяснили волонтеры проекта «Щенячий патруль».