Казань принимает конференцию о Державине и диалектике культур

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вчера и сегодня, 13 и 14 октября, Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета принимает международную конференцию «Г. Р. Державин и диалектика культур». Об этом сообщают организаторы события.

На этот раз научный форум объединяет более 250 докладчиков и слушателей. Наряду с учеными из ведущих научных центров России (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Рязани, Кирова, Архангельска и ряда других) в КФУ представляют результаты своих исследований зарубежные гости из Китая, Колумбии и Киргизии.

С пленарным докладом и приветствием от имени Союза переводчиков России 14 октября выступит руководитель совета по переводу с использованием языков народов России и стран СНГ при правлении данного союза Александр Поликарпов.

А вчера кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН Юрий Черный провел мастер-класс по медленному чтению созданного в 1807 году послания поэта «Евгению. Жизнь Званская».

Предусмотрена и культурная программа, включающая выступление детского коллектива Культурного центра имени А. С. Пушкина «От ложки до гармошки» во главе с Натальей Миролюбовой и второй тур Конкурса чтецов произведений Г. Р. Державина «Звени, о, арфа, ты Все о Казани мне…» (среди студентов ИФМК КФУ).

В конференции в качестве докладчиков, участников круглого стола и слушателей участвуют студенты, магистранты и аспиранты, а также школьные учителя.

Форум организован при финансовой поддержке государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023–2030 годы». Соответствующую поддержку Державинские конференции получают с 2010-х годов.