Жители Татарстана разместили более 34,7 тыс. резюме на портале «Работа в России»

Более 34,7 тыс. резюме разместили жители Татарстана на портале «Работа в России» с начала года. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кадрового центра «Работа в России» РТ.

«Больше всего резюме татарстанцы разместили в мае – 7,1 тыс., меньше всего – в январе (1,7 тыс.). Для сравнения: с 1 января по 1 октября 2025 года на портале «Работа в России» было опубликовано более 35,5 тыс. резюме. При этом пик активности также приходился на май (8,4 тыс.), а минимальный показатель – на январь (1,4 тыс.)», – рассказали в пресс-службе.

Самыми активными соискателями в этом году оказались жители Казани, всего ими опубликовано 9,5 тыс. резюме. Среди других городов лидируют Набережные Челны (5,2 тыс.), Нижнекамск (2,8 тыс.) и Альметьевск (2 тыс.).

Чаще всего жители республики ищут работу, не требующую квалификации. Таких резюме насчитывается более 6,9 тыс. Также соискатели интересуются вакансиями в сфере администрирования, операционного менеджмента, образования и производства.

Особенно активна молодежь: от граждан в возрасте до 25 лет поступило 7,7 тыс. резюме на сайте «Работа в России». На втором месте по количеству резюме – соискатели в возрасте от 40 до 49 лет (4,1 тыс.), на третьем – в возрасте 30–39 лет (4 тыс.).

«Более 34,7 тыс. резюме на платформе «Работа в России» – показатель высокого доверия к государственным сервисам занятости и готовности людей развивать свою карьеру. Пик активности соискателей в мае связан с завершением учебного года у студентов, а также с сезонным оживлением на рынке труда. Мы наблюдаем стабильную картину, сопоставимую с показателями прошлого года, без резких перекосов. Интерес к позициям, не требующим начальной квалификации, – сигнал к действию Кадрового центра», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Он добавил, что соискателям активно предлагаются программы бесплатного переобучения, повышения квалификации и национальные проекты, чтобы каждый кандидат мог получить востребованную профессию с достойной оплатой труда на ведущих предприятиях Татарстана.