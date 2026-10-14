Джей ПиНил: «Победу в финале заберет тот, кто меньше ошибется»

Фото: rugby.ru

В выходные в Москве пройдет финал чемпионата России по регби. А сегодня казанская «Стрела-Ак Барс» провела открытую тренировку в столице Татарстана. Перед ней с журналистами поговорил главный тренер команды Джей ПиНил:

– Это очень короткая неделя. Но, как и в любом виде спорта, она особенная. У нас не так много времени на подготовку к этой игре, потому что мы только в понедельник вернулись с Красноярска. И сейчас только начинаем подготовку. Будем стараться подготовиться очень в очень сжатые сроки.



– Как оцените будущего соперника – «Динамо»?

– Безусловно, соперник очень сильный. Проводит хороший сезон на данный момент. Серьезно готовимся к нему. Но будет важно, что касается финала – кто совершит меньше ошибок, тот будет фаворитом и заберет победу.

– Как оцените стадион новый?



– Наш новый стадион – большой апгрейд для нашей команды. Безусловно, нам это помогает в подготовке к играм. На самом деле, мы его в полном объеме еще не смогли оценить, потому что недавно переехали. Но при всеем этом, уже видна большая разница, уже видно, насколько это серьезный объект. Это безусловно лучший регбийный объект в России. И в мире войдет в топ.

– Расстроены ли вы, что финал пройдет не на «ВТБ Арене»?

– В целом, это обсуждалось, что есть теоретическая возможность сыграть на «ВТБ-Арене», если и мы, и они туда пройдем. Но в целом, мы играем на «Москвиче» – и это тоже неплохо, потому что это будет нейтральная арена для обоих клубов.



– У хоккеистов есть традиция не бриться до конца плей-офф. Есть ли у регбистов какая-то подобная традиция?

– Регбисты любят хорошо выглядеть на камерах перед финалом. А тренера страшные и старые, неважно будут они бриться или нет

Матч «Стрела-Ак Барс» – «Динамо» пройдет в Москве 18 октября.