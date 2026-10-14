Татарские журналисты из регионов России обсудили сохранение языка и развитие СМИ

Фото: пресс-служба Всероссийского конгресса татар

IX Всероссийский форум татарских журналистов проходит в Казани с 14 по 16 октября. Торжественное открытие состоялось сегодня в здании Всемирного конгресса татар, сообщает пресс-служба ВКТ.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар, руководитель Исполнительного комитета организации и депутат Государственного Совета Татарстана Данис Шакиров.

Он сообщил, что в форуме участвуют 42 журналиста из 15 регионов России. Среди них представители Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Самарской, Тюменской, Ульяновской, Свердловской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Кировской и Пензенской областей, Пермского края и Москвы.

По словам Шакирова, среди участников – сотрудники печатных и электронных изданий, радио и телевидения, а также блогеры. В отличие от предыдущих лет, в этот раз вся программа форума пройдет в Казани. Открытие он предложил провести в формате открытого диалога, чтобы журналисты могли свободно общаться и обмениваться мнениями.

В мероприятии также приняли участие руководитель Агентства по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Они поблагодарили журналистов из регионов за вклад в сохранение татарского языка на местах и распространение татарской культуры.

Кроме того, Салимгараев и Садыков подчеркнули важность современных подходов к работе и перехода к новым форматам деятельности. Они также выразили готовность оказывать журналистам необходимую поддержку в этом направлении.

Руководитель Управления по информационной работе и взаимодействию со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи представила участникам рабочую программу форума. Она призвала журналистов использовать возможности мероприятия с пользой и применять полученный опыт в своих регионах.

Затем выступили делегаты из разных регионов России. Своим опытом поделились Гульшат Сафина, Галия Сафаржанова из газеты «Дилафруз» и Азат Фазлиахметов с радио «Юлдаш» из Башкирии; главный редактор газеты «Омет» Исхак Халимов из Ульяновской области; главный редактор газеты «Саф чишмә» Фавия Сафиуллина из Свердловской области; татарский блогер Ленар Закиров из Москвы.

Также с докладами выступили Разиля Ахмадуллина, представляющая журнал «Нижгар татарлары» и телевизионный проект «Нижгары», из Нижегородской области; корреспондент корпункта ТНВ Фирюза Абсалямова из Оренбургской области; телевизионный журналист Хамида Гайфуллина и заместитель главного редактора газеты «Янарыш» Гузель Шакирова из Удмуртии; Ирина Трутнева из газеты «Тол буйлары» Пермского края; корреспондент газеты «Дуслык» Шамсия Халилова из Кировской области; шеф-редактор портала «Питер татар» Равиль Закиров.

Делегаты рассказали о работе своих СМИ, поделились достижениями, обсудили существующие проблемы и трудности. Кроме того, они предложили руководству Всемирного конгресса татар и агентства «Татмедиа» свои идеи по развитию татароязычной журналистики в регионах.