В двух садовых товариществах под Челнами обновят более 7 км электросетей

В садоводческих товариществах «Искра» и «Калинка» под Набережными Челнами начали реконструкцию электросетей. На работы из бюджета Татарстана выделили 60,5 млн рублей, сообщают «Челнинские известия».

Подрядчики приступили к работам в конце сентября 2026 года. В СНТ «Искра» предстоит реконструировать 2 050 метров воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, а в «Калинке» – 5 400 метров.

Ранее председатель СНТ «Калинка» Надежда Гарипова сообщала, что в 2026 году старые коммуникации заменят: алюминиевые провода – на самонесущие изолированные провода (СИП), а деревянные опоры – на бетонные.

По словам Гариповой, реконструкция поможет решить проблему с оплатой электроэнергии. Правлению товарищества больше не придется разыскивать садоводов, которые платят за весь сезон всего по 100 рублей, но при этом используют магниты, чтобы потреблять электричество в обход счетчиков. Об этом ранее сообщало издание «Челнинские известия».

Работы решили перенести на осень, когда в садовых товариществах становится меньше людей. Это позволит избежать сложностей с отключением электричества. Завершить реконструкцию планируют к зиме.