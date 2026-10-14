Минтранс РФ прорабатывает правила безопасного использования СИМ

Минтранс России продолжает разрабатывать изменения в законодательство об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ), стремясь учесть интересы пользователей и обеспечить безопасность граждан. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило журналистам на форуме «Общественный транспорт-2026».

«Законодательные проектировки продолжают прорабатываться с рынком, с регионами, и мы постараемся найти сбалансированное решение, чтобы все-таки, с одной стороны, средства индивидуальной мобильности использовались, а с другой стороны – чтобы это было максимально безопасно и комфортно для наших граждан», – приводит его слова ТАСС.

По словам Шило, сроки согласования законодательных изменений пока остаются неопределенными. Замминистра пояснил, что основная сложность заключается не в подготовке предложений, а в поиске компромисса между возможностью использования СИМ и требованиями безопасности.

«Здесь вопрос не в сроках разработки изменений, здесь вопрос скорее в согласовании и поиске этого баланса. Наверное, это займет еще какое-то время», – добавил он.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу совместно с МВД подготовить предложения по совершенствованию регулирования использования СИМ, в том числе рассмотреть возможность ограничения их движения по тротуарам.