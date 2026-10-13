В Челнах ветеранам СВО помогают восстановиться после пережитого на фронте

В госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах участники СВО проходят не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Для этого в учреждении работает соматопсихиатрическое отделение, где помогают пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством и другими нарушениями.

Одним из пациентов стал ветеран с позывным Толедо. Он отправился в зону СВО в 2022 году, а в феврале 2023-го получил тяжелое ранение ног во время боев под Бахмутом. Врачи смогли сохранить ему ногу, которую сначала планировали ампутировать. Сейчас мужчина проходит восстановление в Челнах и отмечает улучшение самочувствия.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В госпитале ему помогает и релакс-зона, где можно отвлечься от тревожных мыслей и отдохнуть. «Нахожусь здесь, меня покидают все посторонние мысли, рассеиваются. Просто чувствуется легкость, ни о чем не хочется думать», — поделился Толедо.

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Юлия Заболотская, соматопсихиатрическое отделение на 16 коек открыли в 2023 году. Здесь проходят лечение участники СВО и члены их семей с посттравматическим стрессовым расстройством.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам врачей, бойцы нередко сталкиваются с нарушениями сна и тревожными сновидениями после длительного пребывания в условиях постоянной опасности.

С родственниками военнослужащих, переживающими утрату и эмоциональные трудности, также работают психиатры и психологи.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Для восстановления эмоционального состояния в госпитале применяют разные методы, в том числе светозвуковую стимуляцию. С пациентами работают неврологи, психологи, психотерапевты и другие специалисты.

За семь месяцев 2026 года круглосуточную реабилитацию в госпитале прошли около 300 участников СВО и членов их семей. С учетом всех подразделений учреждения помощь получили порядка 1,9 тыс. человек.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой