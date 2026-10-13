Что ждет владельцев бультерьеров: Госсовет РТ готовит обращение к Мишустину

Дополнительные меры защиты людей от нападения собак предложили депутаты Госсовета Татарстана. Они попросят закрепить их в федеральном законодательстве. Речь идет о расширении списка потенциально опасных собак и обучении их владельцев. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Парламентский комитет подготовил обращение о необходимости дополнительного правового регулирования по обращению с потенциально опасными собаками

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Предлагается расширить перечень потенциально опасных собак путем включения в него породы бультерьера»

Парламентарии Татарстана подготовили обращение от Государственного Совета РТ к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. В нем говорится о дополнительном законодательном регулировании обращения с потенциально опасными собаками. Документ сегодня одобрили на заседании депутаты парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Просим рассмотреть возможность включения собаки породы бультерьер в перечень потенциально опасных собак, а также подготовки законопроекта, предусматривающего внесение изменений в федеральный закон №498 в части установления обязанности владельцев потенциально опасных собак обучать их по курсу социальной адаптации в специализированных организациях, осуществляющих дрессировку собак», – говорится в обращении, которое представил заместитель председателя комитета Назип Хазипов.

Назип Хазипов: «В качестве первоочередной меры предлагается расширить перечень потенциально опасных собак путем включения в него породы бультерьера» Фото: © «Татар-информ»

Он напомнил, что в федеральном законе об ответственном обращении с животными определены специальные требования к содержанию потенциально опасных собак определенных пород и их гибридов. И они включены в перечень потенциально опасных собак, в котором сейчас числится 12 пород и их метисов.

По федеральному закону выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещен. Исключение составляют лишь случаи, когда такая собака находится на огороженной территории, находящейся в собственности ее владельца. При этом о наличии там собаки должна предупреждать надпись при входе.

«Указанная мера является эффективным механизмом защиты людей от собак, которые в силу своих биологических особенностей представляют повышенную опасность для жизни и здоровья человека. Однако правоприменительная практика и статистика происшествий показывает, что одних мер физического контроля, таких как использование намордника и поводка, недостаточно для полного исключения угрозы общественной безопасности. В связи с этим комитет полагает необходимость введения дополнительного правового регулирования отношений в области обращения с потенциально опасными собаками. В качестве первоочередной меры предлагается расширить перечень потенциально опасных собак путем включения в него породы бультерьера», – сказал Хазипов.

«Повышенная опасность бультерьера обусловлена его биологическими и поведенческими характеристиками, высоким волевым порогом, упорством и значительной силой хватки, развитой жевательной мускулатурой» Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

«Повышенная опасность бультерьера обусловлена его биологическими и поведенческими характеристиками»

Необходимость включения бультерьеров в перечень потенциально опасных собак Хазипов объяснил тем, что в последние годы фиксируется рост числа их нападений на людей, в том числе на детей.

«Повышенная опасность бультерьера обусловлена его биологическими и поведенческими характеристиками, высоким волевым порогом, упорством и значительной силой хватки, развитой жевательной мускулатурой. Данная порода собак выводилась как бойцовская», – подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, владельцы собак этой породы не всегда осознают степень потенциальной угрозы от нее, поэтому недостаточно контролируют ее поведение.

«Включение бультерьеров в перечень потенциально опасных собак обяжет их владельцев соблюдать установление федеральным законом требования по содержанию таких собак, что позволит предотвратить случаи нападения на людей», – заявил депутат.

Он также заметил, что запрет на выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка не всегда обеспечивает безопасность людей. «Физическая фиксация животного во время выгула намордником и поводком не устраняет самой причины его агрессивного поведения и не гарантирует контроль над ним в нестандартных ситуациях. Одной из мер, направленных на решение данной проблемы, могла бы стать законодательная обязанность владельцев проходить обучение по курсу социальной адаптации в организациях по дрессировке собак», – отметил парламентарий.

Марат Ахметов: «Запрет на выгул бультерьеров без намордника и поводка разве не решает эту задачу? Или кто-то нарушает, несмотря на то что это бойцовская собака» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надо выявлять и наказывать тех, кто не соблюдает закон»

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов поинтересовался, для чего необходимы дополнительные меры по защите людей от бультерьеров.

«Запрет на выгул бультерьеров без намордника и поводка разве не решает эту задачу? Или кто-то нарушает, несмотря на то что это бойцовская собака?», – спросил он.

«В Нижнекамске 19 мая такая собака изуродовала девочку. Собака была без намордника», – ответил Хазипов.

«Значит, надо выявлять и наказывать тех, кто не соблюдает закон», – заявил Ахметов.

Однако в федеральном законе нет обязательного требования по выгуливанию животного в наморднике и на поводке, если она не включена в перечень потенциально опасных собак. Но регионы могут установить это требование в своих нормативно-правовых актах.

«В постановлении Кабинета Министров РТ есть дополнительное требование: граждане, которые имеют собак, включенных в перечень особо опасных, не должны содержать их в коммунальных квартирах. Тем же постановлением мы внесли изменение: собаки выше 55 сантиметров в холке должны перемещаться на территории жилого комплекса с поводком и в наморднике. Размер поводка не более 1,5 метра», – сообщил начальник правового отдела Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Рустам Шаяхметов.

«То есть нужна двойная страховка», – подытожил Ахметов.

Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике предложит включить этот вопрос в повестку предстоящего заседания Государственного Совета РТ.