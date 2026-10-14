Дзюдо по выходным: как в Казани делают единоборства доступными для всей семьи

Фото: Федерация дзюдо РТ

Каждое воскресенье на площадке Центра дзюдо «Батыр» проходит мероприятие «Дзюдо выходного дня». Проект реализуется клубом дзюдо и самбо «Казанские тигры» при поддержке Федерации дзюдо РТ. Инициатором проекта выступил главный тренер команды Руслан Шигабетдинов.

«Дзюдо выходного дня» – проект для всех детей и их родителей. К нам поступает большое количество запросов от людей, которые очень хотят заняться дзюдо, но в силу плотного графика работы или учебы не могут сразу записаться в ту или иную секцию и приступить к занятиям. Мы приглашаем их с близкими к нам в «Батыр», где они могут понаблюдать за нашими тренировками с трибуны, присоединиться к нам и выйти на татами, позаниматься любительским дзюдо, семейным дзюдо с детьми, йогой, физподготовкой, подвижными играми или просто попить с нами чай и поговорить о дзюдо», – пояснил суть проекта Руслан Шигабетдинов.

По его словам, в прошлое воскресенье мероприятие посетили около 260 человек. Занятия проводились в два захода. В первом были школьники с родителями, во втором – малыши с родителями.

«Недавно специальным гостем проекта «Дзюдо выходного дня» стал серебряный призер первенства мира и Кубка Европы Илья Симонов. Он провел мастер‑класс и продемонстрировал базовые приемы в юношеском дзюдо, а также рассказал о своем режиме дня, внутренней дисциплине и о том, как дойти от новичка до уровня мировых соревнований», – поделился Руслан Шигабетдинов.

Каждое воскресенье в рамках проекта команда «Казанские тигры» будет проводить различные спортивные мероприятия, которые будут популяризировать дзюдо, рассказывать о его ценностях и возможностях.

Фото: Федерация дзюдо РТ