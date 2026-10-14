В селе Наратлы создают парк памяти земляков, погибших в зоне СВО

Территорию у въезда в Наратлинское сельское поселение благоустраивают сами жители – от взрослых до студентов. Проект подготовила и вместе с односельчанами реализует Надежда Жигина, чей родной брат уже четвертый год находится в зоне проведения спецоперации.

Фото предоставлено Натальей Паниной

На участке уже установили ограждение и постамент для центрального памятника, провели электричество, проложили трубы, уложили часть брусчатки и обустроили цветник. Впереди – устройство дорожек, посадка деревьев, установка столбов освещения, стены с фотографиями погибших военнослужащих и информационного стенда.

«Местные жители помогают очень сильно. Но проект еще требует много вложений – как финансовых, так и физических. Спасибо всем, кто принимает участие, помогает нам. Мы очень благодарны любой помощи», – рассказала Надежда Жигина.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Завершить основные работы планируют до зимы. В дальнейшем жители намерены ежегодно дополнять оформление парка и проводить здесь памятные мероприятия, в том числе в годовщины гибели земляков.

«Это память, которую нужно сохранить, и помнить, что солдаты отдали свои жизни за каждого из нас», – подчеркнула Жигина.

Фото предоставлено Натальей Паниной

К благоустройству присоединились студенты Бугульминского строительно-технического колледжа. Первокурсники группы №686 приехали в Наратлы вместе с куратором Ларисой Колесниковой. По ее словам, идея помочь в создании мемориала объединила студентов и их родителей.

«Для сплочения коллектива мы приехали сюда помочь благому делу. Кроме того, в нашей группе учится студент-наратлинец Данил Лаптев, у которого на СВО погибли отец и дедушка», – рассказала Колесникова.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Вместе со студентами на работы приехала и мама одного из них – Альфия Фаридовна.

Она отметила, что считает важным участие в создании таких памятных мест и планирует по возможности приезжать снова.

Фото предоставлено Натальей Паниной