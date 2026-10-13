В Актаныше люди с ОВЗ объединились для плетения масксетей бойцам СВО

В Центре детского творчества Актаныша собрались жители с ограниченными возможностями здоровья из разных населенных пунктов района, чтобы изготовить маскировочные сети для участников специальной военной операции.

Как отметил руководитель районного общества инвалидов, ветеран СВО Альфис Шайхельмарданов, осенью потребность в маскировочных сетях возрастает. Из-за опадающей листвы меняется природный фон, поэтому для укрытия военной техники и позиций требуются дополнительные средства маскировки.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Среди участников встречи есть и те, кто сам побывал в зоне специальной военной операции. Они знают по собственному опыту, насколько важна такая помощь на передовой.

Альфис Шайхельмарданов призвал жителей района присоединяться к плетению маскировочных сетей. По его словам, даже несколько часов, которые человек готов посвятить этой работе, помогут увеличить объем помощи для бойцов.