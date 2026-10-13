«Хватит на безбедную жизнь»: зачем Татарстан наращивает товарооборот с Индией

Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ», который пройдет с 14 по 17 октября, обсудили на брифинге в Кабмине РТ. За счет чего республика нарастила товарооборот с Индией в 9 раз, как Центр аюрведы в Зеленодольском районе поможет наладить бизнес и в какой индийский город может открыться новый прямой рейс из Казани – в материале «Татар-информа».





Сейчас Индия – это второй внешнеторговый партнер России после Китая

Фото: prav.tatarstan.ru

Как Татарстан мечтает получить контракты с Индией и безбедно жить

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина погрузила участников брифинга в индийский контекст и объяснила, почему важно работать с этой страной.

Во-первых, валовой внутренний продукт (ВВП) Индии растет быстрее, чем у любого другого мирового лидера, – +7% в год, тогда как у Китая +5%. Во-вторых, Индия занимает первое место по численности населения – там проживает почти 18% всех жителей планеты, при этом это молодая страна, а средний возраст жителей Индии около 28 лет.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина Фото: prav.tatarstan.ru

Кроме того, сотрудничество России и Индии проходит по линии БРИКС. В прошлом году страны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года, по которой Россия и Индия должны увеличить товарооборот до $100 млрд. Сейчас Индия – это второй внешнеторговый партнер России после Китая.

«Индия – это огромный рынок. Если удастся получить парочку контрактов, то хватит на безбедное существование на долгие годы», – заявила Талия Минуллина.

Замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер Фото: prav.tatarstan.ru

Как Татарстан сумел нарастить товарооборот с Индией в 9 раз буквально за полгода?

Глава Агентства инвестразвития РТ считает, что сейчас самое время российским регионам налаживать отношения с Индией, что уже делает Татарстан.

«Хорошо видно, что у Татарстана с прошлого года серьезно растет товарооборот с Индией. Мы видим, что только за первое полугодие этого года мы уже превысили миллиард долларов. В то время как ранее цифры были намного скромнее», – сказала она.

По данным замглавы Минпромторга РТ Германа Лернера, товарооборот между Татарстаном и Индией в первом полугодии 2026-го вырос более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», Лернер отметил, что все данные по товарообороту закрыты, но назвал причину значительного роста товарооборота между Татарстаном и Индией.

Скриншот презентации

«Отвечая в целом, экономика нашей республики и наш товарооборот сами по себе положительные, то есть экспортируем больше, чем импортируем. Гораздо больше. И, соответственно, наши компании переориентировались с западных рынков на восточные рынки. Логистику уже неплохо выстроили. С платежами есть некоторые проблемы с рядом стран, но тем не менее в рабочем режиме решаем проблемные моменты», – сказал Лернер «Татар-информу».

Из Казани хотят запустить прямой рейс в Мумбаи

Положительно на цифры товарооборота между Татарстаном и Индией может повлиять запуск нового прямого рейса Казань – Мумбаи. Этот вопрос обсудят на этой неделе при участии представителей Росавиации, Министерства транспорта России, заявила Минуллина.

«Мы нашли в Индии компанию-партнера, приезжают два акционера из этой компании на переговоры. И я надеюсь, у нас получится», – сказала глава АИРа.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», она добавила, что речь идет о представителях группы компаний East West Company.

«Два акционера этого холдинга прибывают как раз к нам на переговоры по поводу прямого рейса. У них есть еще другие интересы, но предварительно они подтвердили свою заинтересованность в открытии такого прямого рейса. Мы очень рассчитываем, что у нас это получится. Пока такой договоренности нет, мы над этим только работаем», – заключила Минуллина.

Зачем Татарстану Центр аюрведы за 1 млрд рублей

Еще один любопытный проект, который может повлиять на укрепление бизнес-связей между Татарстаном и Индией, – это, как ни странно, Центр аюрведы. Он может появиться в Зеленодольском районе РТ в течение года-двух, заявила Минуллина.

Идею создания аюрведического центра в Казани главе АИРа РТ подал замминистра AYUSH (расшифровывается как Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy – аюрведа, йога и натуропатия, унани, сиддха и гомеопатия). Он работал на прошлогоднем форуме «ТАЙМ» в Казани.

«Он сказал, что если вы хотите действительно сблизиться с Индией, в том числе по бизнесу, в первую очередь что нас интересует – хорошо бы, чтобы вы такой аюрведический центр здесь создали», – сказала Минуллина о том разговоре с индийским замминистра.

Центр аюрведы – традиционной индийской системы медицины и образа жизни – будет строиться в Зеленодольском районе на территории нового жилого комплекса, добавила глава АИРа.

«Объем инвестиций – порядка 1 млрд рублей. Наши партнеры из Индии сейчас полностью осуществляют консалтинг, потому что там нужен персонал из Индии», – сказала Минуллина.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова Фото: prav.tatarstan.ru

Сколько трудовых мигрантов из Индии нужно Татарстану и чем они хороши

Татарстан планирует привлечь 3 тысячи работников из Индии в 2027 году, сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова. Республика использует два механизма трудовой миграции – патенты для граждан безвизовых стран и квоты на привлечение работников из государств с визовым порядком въезда.

«Мы целенаправленно идем к повышению квотного механизма, потому что это, на наш взгляд, самый управляемый и прозрачный механизм. Когда приезжает иностранный работник по предложению конкретного работодателя, тот несет за него всю ответственность и обеспечивает все необходимые гарантии», – пояснила Тазетдинова.

По ее словам, на 2027 год Татарстан предложил установить общую квоту в 16 тыс. иностранных работников, из которых 3 тыс. мест предусмотрены для граждан Индии. Сейчас в республике трудятся около 58 тыс. мигрантов, из которых около 1,7 тыс. – из Индии.

Тазетдинова отметила, что индийские специалисты могут помочь восполнить кадровый дефицит в строительстве, здравоохранении, IT и сельском хозяйстве. Среди преимуществ работников из Индии она назвала знание английского языка, которое упрощает коммуникацию и обучение, а также способность к самоорганизации и адаптации.

«Индия обладает огромным потенциалом. С учетом высокого процента трудоспособного населения и системы подготовки кадров индийские специалисты в принципе соответствуют структуре спроса нашей экономики», – подчеркнула замминистра.

При этом привлечение иностранной рабочей силы, по ее словам, остается дополнительным инструментом для закрытия потребностей в кадрах, которые не удается удовлетворить за счет местных специалистов и системы образования.

Генеральный консул Индии в Казани господин Джейсундар Фото: prav.tatarstan.ru

Пожелания генконсула Индии в Казани накануне форума

Генеральный консул Индии в Казани господин Джейсундар отметил большой потенциал сотрудничества между Индией и Татарстаном. По его словам, страны дополняют друг друга: республика располагает ресурсами, которые нужны Индии, а индийская сторона может предложить трудовые кадры.

«Потенциал сотрудничества между нашими странами, особенно с Татарстаном, огромный, бесконечный, потому что у вас есть так называемая комплиментарность. У вас есть все ресурсы, которые нам нужны, у нас большое население, которое может дать вам трудовые силы», – отметил генконсул.

Он подчеркнул, что задача форума «ТАЙМ» – сделать уже существующие связи между Индией и Татарстаном более заметными.

«Наш форум – это не мост между нашими странами, мост уже есть. Мы только сделаем освещение этого моста, чтобы видно было далеко всем, что есть такие мосты, и уже есть неограниченный потенциал», – сказал Генеральный консул.

В четверг, 15 октября, запланированы торжественное открытие форума, 14 деловых сессий и открытие выставки. В пятницу, 16 октября, пройдет 11 деловых сессий и бизнес-завтрак Сбера Фото: пресс-служба Раиса РТ

Деловую программу перенесли в ЦУМ, а зачем?

Каким же будет второй Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ»? Он продлится с 14 по 17 октября, но деловую программу сконцентрировали в двух днях – 15 и 16 октября. Мероприятия деловой программы пройдут в Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани, тогда как в прошлом году форум состоялся в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

«В этом году по решению Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова форум состоится на новой площадке ЦУМа – Центра уникального мастерства. Там создан прекрасный конгресс-холл, очень красивые залы, можно параллельно проводить несколько сессий в комфортных условиях, технически хорошо оснащенных. И заодно показать нашим коллегам из Индии всю прелесть нашей национальной культуры», – прокомментировала Минуллина.

В четверг, 15 октября, запланированы торжественное открытие форума, 14 деловых сессий и открытие выставки. В пятницу, 16 октября, пройдет 11 деловых сессий и бизнес-завтрак Сбера. По словам Минуллиной, банк активно поддерживает форум и развивает работу в Индии, в том числе в интересах российских предпринимателей. Участники обсудят финансовые инструменты для развития делового сотрудничества двух стран.

Также на 16 октября запланирован закрытый круглый стол с крупнейшими индийскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве с Татарстаном. В нем примет участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В пленарном заседании «Россия и Индия: время регионов», которое пройдет 16 октября с 14:30 до 16:00, примут участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, посол Индии в России Винай Кумар, представители индийских деловых объединений и компаний, а также управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов.

Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова Фото: prav.tatarstan.ru

Индийское кино на большом экране и турнир по шахматам с участием Карякина

Культурная программа форума «ТАЙМ» включает презентацию книг, фестиваль индийского кино, зону перекрестных культур с мастер-классами и концерт. Подробнее о ней рассказала первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

Завтра, 14 октября, в Национальной библиотеке презентуют произведения индийских авторов, переведенные с хинди на русский язык, а также собрание сочинений татарского поэта Мусы Джалиля на хинди. С 14 по 16 октября пройдет фестиваль индийского кино с показами семи российских и индийских картин. 15 октября состоится деловая секция, посвященная развитию сотрудничества в киноиндустрии, совместному кинопроизводству и продвижению индийского кино в России.

15 и 16 октября в Центре уникального мастерства будет работать зона перекрестных культур. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по мехенди, каллиграфии на хинди, росписи по дереву, резьбе по камню и валянию войлока, познакомиться с индийской кухней, письменностью и традициями праздника Дивали. Там же представят картины индийского художника Махендры Сисодиа – мастера миниатюры и золочения с опытом более 40 лет.

16 октября пройдет панельная дискуссия «Культурный мост: Россия – Индия. Искусство, традиции, совместные литературно-творческие проекты». 17 октября в культурном центре «Московский» состоится танцевальное представление «Майурбхандж Чхау».

Все мероприятия культурной программы бесплатные, но для участия потребуется предварительная регистрация из-за ограниченного количества мест.

В спортивную программу бизнес-форума «ТАЙМ» войдут турнир дружбы по шахматам и Кубок дружбы по крикету.

В шахматном турнире встретятся две молодежные команды из России и Индии. Ожидается участие сенатора РФ, многократного чемпиона мира Сергея Карякина, который проведет сеанс одновременной игры с участниками форума.

Кубок дружбы по крикету пройдет на стадионе «Динамо». Соревнования организуют в двух форматах – на спортивной площадке и в виртуальном пространстве.