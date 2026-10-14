Жительницы Лениногорского района изготовили 78 маскировочных сетей для бойцов

К изготовлению сетей присоединились 13 жительниц Куакбаша и девять мастериц из Чути. В работе используют ленты зеленого, бежевого и коричневого цветов. Готовые полотна предназначены для маскировки военной техники и позиций.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Для волонтеров каждая готовая сеть – возможность поддержать бойцов и внести свой вклад в их безопасность. Мастерицы продолжают работу и после завершения очередного полотна берутся за следующее.

Глава Куакбашского сельского поселения Рушания Ахметзянова поблагодарила женщин за помощь военнослужащим и отметила, что за каждой сетью стоят часы кропотливого труда.

«78 больших полотен маскировочных сетей – это не просто цифра. Это десятки часов кропотливой работы, это тепло ваших рук и ваша забота о тех, кто сейчас на передовой. Вы делаете важное, по-настоящему нужное дело», – сказала Ахметзянова.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Она также поблагодарила мастериц поименно. Из Куакбаша в плетении сетей участвуют Аниса Иксанова, Амина Гилязова, Мадина Ялаева, Залия Гайсина, Залия Шигапова, Гулиса Сахапова, Рузательзинан Хасанова, Таскира Ялаева, Зульфия Вафина, Минзила Аглиуллина, Ильгиза Каримова, Халида Бегжанова и Гулия Галимова. Из Чути помогают Фаузия Сабитова, Аниса Магдиева, Альфия Заркаева, Фануза Галимова, Таслима Галимова, Алсу Идиятова, Минзиля Галимова, Назиря Аюпова и Гульсум Латыпова.

Волонтеры намерены продолжать работу. После изготовления очередной партии сетей женщины снова соберутся в клубе, чтобы подготовить новые полотна для отправки военнослужащим.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой