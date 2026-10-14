ВТБ Мои Инвестиции представил стратегию для частных инвесторов

Стратегии для частных инвесторов, перспективные инструменты с наибольшим потенциалом и макроэкономический прогноз обсудили в Казани на сессии «Презентация инвестиционной стратегии и топ идей» в рамках форума ВТБ «Россия зовет! Казань».

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов представил собравшимся обновленную стратегию и заявил, что рынок находится в поиске точки разворота – и, вероятно, уже близок к ней.

«Выгодные инвестиции делаются не тогда, когда все хорошо и голубое небо, а когда есть трудности. Сегодня аналогичная ситуация: на трудности нужно смотреть как на точку возможности», – сказал Корнилов, приведя в пример покупку строящейся недвижимости в пандемийном 2020 году.

По словам стратега, прогноз по ключевой ставке на конец года повышен до 13,5–13,75%. До конца года состоятся два заседания ЦБ, ближайшее опорное – 23 октября.

«Возможна пауза на одном из этих заседаний, в том числе уже на ближайшем. Но магистрально мы продолжаем ожидать снижения ставки – до 12–12,5% к концу 2027 года», – отметил Корнилов.

Прогноз по курсу рубля также скорректирован: с 81 до 86 рублей за доллар на конец года.

«Направление нашего прогноза оказалось верным – мы указывали на плавное ослабление рубля, и этот мотив сохраняется. На конец 2027 года ждем курс около 90 рублей», – добавил Корнилов.

Корнилов напомнил, что ВТБ Мои Инвестиции предостерегали инвесторов от сегмента высокодоходных облигаций (ВДО), предлагая взамен бумаги с рейтингом «два А».

«Корпоративные облигации полной доходности дали плюс 3%, а ВДО – минус 7,9%. Идея сработала», – констатировал он.

Фавориты стратегии также показали результат: число выросших компаний вдвое превысило число снизившихся, при том, что индекс Мосбиржи практически стоял на месте.

Отвечая на вопрос о влиянии бюджета на инфляцию, Корнилов отметил, что документ стал более дезинфляционным, чем ожидалось. Если в июне ЦБ закладывал структурный первичный дефицит в 2% на этот год, то Минфин внес в Госдуму параметры с дефицитом 1,8%. В следующие годы расхождение также в лучшую сторону: 0,6% против 1%, 0,2% против 0,5%.

«Минфин закладывал цену отсечения 50 долларов, тогда как бюджетное правило предполагало 59 и 58. То есть цифры еще более консервативны. В сухом остатке бюджет менее инфляционный, что позволяет ЦБ пересмотреть более жесткий подход в сторону мягкого. Это важный фактор в первую очередь для рынка облигаций», – пояснил стратег.

Говоря о заседании ЦБ 23 октября, Корнилов не исключил продолжения паузы.

«Есть всплеск инфляции из-за индексации тарифов с 1 октября – визуально около 7%. Но в следующем году ожидаем спада инфляции. Это второй важный фундамент для рынков вместе с бюджетом. Поэтому мы действительно находимся рядом с точкой разворота», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, возможно ли снижение ставки без восстановления инвестиционной активности, Корнилов заявил, что дальнейшее снижение будет приносить непропорционально большую пользу.

«Путь с 21% до 14% в абсолюте кажется нормой, но для бизнеса ставка остается высокой. Даже небольшой путь вниз с этих уровней внесет гораздо больший вклад в деловую активность и инвестиции», – сказал он.

Участники сессии также затронули тему рынка госдолга: доходности длинных ОФЗ приблизились к 17%. Вопрос о том, являются ли текущие уровни пиковыми и хороший ли сейчас момент для покупки ОФЗ, был адресован экспертам в рамках продолжения дискуссии.

Форум «Россия зовет» проходит в Казани второй год подряд, подтверждая статус Татарстана как одной из ключевых площадок для диалога инвесторов, бизнеса и власти.