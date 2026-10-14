Умер заслуженный спасатель России и Татарстана Александр Аникин

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На 73-м году жизни 13 октября скончался полковник внутренней службы в отставке Александр Николаевич Аникин. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

На различных должностях в пожарной охране Александр Аникин прослужил более 35 лет. Награжден государственной наградой Медалью «За спасение погибавших». Удостоен почетного звания «Заслуженный спасатель Российской Федерации» и «Заслуженный спасатель Республики Татарстан».

Александр Аникин родился 4 октября 1954 года в селе Лаишево ТАССР. После окончания службы в Советской армии, в 1977-м, был принят на работу инспектором в Лаишевский РОВД.

С 1983 года он начал свою службу в системе Государственной противопожарной службы с должности начальника инспекции ГПН Лаишевского РОВД, а затем, с 1991 года, возглавил отделение ГПН Лаишевского РОВД.

В 1989 году окончил Казанский филиал юридического института МВД РФ по специальности «Юрист».

С апреля 1992 года по май 2004 года Александр Николаевич работал начальником Лаишевского пожарно-спасательного отряда МВД РТ, а затем и пожарной части ГПС МВД РТ.

С мая 2004 года по август 2007-го руководил Управлением МЧС РТ по Лаишевскому району. С августа 2007-го по 9 марта 2011 возглавлял 14-й отряд ГПС МЧС России по Республике Татарстан в Лаишевском районе. В последнее время работал в муниципальном управлении гражданской защиты Лаишевского района.

«Светлая и добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах. В этот тяжелый день мы скорбим вместе со всеми, кто знал этого мужественного человека, разделяя тяжесть утраты. Руководство и коллектив Главного управления МЧС России по Татарстану и МЧС РТ скорбят о безвременной кончине Александра Николаевича Аникина и выражают глубокое соболезнование его родным и близким. Помним, гордимся, скорбим!» – говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.

Церемония прощания с Александром Аникиным состоится 15 октября в 11:00 в районном Доме культуры в городе Лаишево, на ул. Лебедевой, д. 30. В 8:30 от здания ГУ МЧС России по РТ (Яруллина, д. 1) планируется отправка автобуса в Лаишево.