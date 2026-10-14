Минэкономики РТ приглашает татарстанцев на экономический диктант

Министерство экономики Республики Татарстан приглашает жителей республики принять участие в юбилейной, десятой по счету общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант – 2026». Она пройдет 14 октября во всех субъектах Российской Федерации.

В 2026 году Экономический диктант отмечает первый юбилей: акция проводится в десятый раз с 2017 года и стала крупнейшей образовательной инициативой в области экономических знаний в стране. Тема диктанта в 2026 году – «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Онлайн-формат доступен в день проведения акции на сайте www.diktant.org. Регистрация открыта заранее, доступ к выполнению заданий открывается 14 октября в 05:00 и закрывается в 22:00 по московскому времени. Написать диктант можно с компьютера или мобильного телефона. Результат и сертификат участника будут доступны в личном кабинете сразу после завершения тестирования.

В Татарстане диктант можно написать на нескольких региональных площадках:

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казань, ул. Зайцева, д. 15. Аудитория 307 – школьники (смешанный формат), аудитория 309 – студенты и другие (смешанный формат). Ссылка: https://diktant.org/geo/16411/;

Университет управления «ТИСБИ», Казань, ул. Муштари. Малый актовый зал – студенты и другие (онлайн). Ссылка: https://diktant.org/geo/16706/;

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань, ул. Карла Маркса, д. 72, корпус В. Аудитория 319 – студенты и другие (онлайн). Ссылка: https://diktant.org/geo/16972/;

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева, Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А. Аудитория 312 – студенты и другие (онлайн). Ссылка: https://diktant.org/geo/16413/.

Формат диктанта – тестовое задание на 100 баллов. Задания включают проверку знания экономических понятий и терминов, подходов и инструментов управления экономическими процессами, а также умения применять эти знания на практике. Рабочий язык – русский. Выполнять задания необходимо лично, без посторонней помощи и внешних источников информации. Участники, набравшие 90 баллов и выше, получают диплом победителя, а школьники и студенты – приглашение к участию в финале Всероссийского фестиваля экономической науки и других проектах ВЭО России.

Экономический диктант проводится для определения и повышения уровня экономической грамотности населения России, оценки экономической активности жителей регионов, развития интеллектуального потенциала и экономической образованности молодежи. По итогам акции формируется аналитический отчет, который направляется в органы государственного управления и используется для совершенствования образовательных программ по экономике.

Организатор акции – Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество России» (ВЭО России) при участии администраций субъектов Российской Федерации, ведущих вузов страны и Российского исторического общества. ВЭО России проводит Всероссийский экономический диктант с 2017 года: в 2025 году акция объединила 1467 региональных площадок во всех субъектах страны, участие в ней приняли 428 637 человек из всех регионов России и 13 зарубежных стран. По сравнению с первой акцией 2017 года число участников увеличилось в 7 раз.