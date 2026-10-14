Козлов поручил помочь со спортзалом в селе Большие Ключи Татарстана

В Нижнем Новгороде 3 октября 2026 года помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Козлов провел видеоприем граждан. В ходе него были рассмотрены обращения жителей, поступившие в приемные Президента РФ в Республике Татарстан, Пермском крае и Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В мероприятии приняли участие представители региональных исполнительных органов, курирующих социально-экономические вопросы, и органов местного самоуправления, а также главные федеральные инспекторы в регионах.

Житель Республики Татарстан обратился с просьбой оказать содействие в строительстве универсального спортивного зала в селе Большие Ключи Зеленодольского муниципального района. По информации министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марата Айзатуллина, проектирование завершено с положительным заключением госэкспертизы, необходимое финансирование на строительство зала выделено, работы планируется провести в 2026–2027 годах.

Следующее обращение поступило от жительницы Пермского края, которая попросила содействия в проведении мероприятий по благоустройству туристического центра города Чусовой. Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Пермского края Елена Шишкина доложила, что предусмотрен комплекс мероприятий по четырем направлениям: установка малых архитектурных форм и арт-объектов, обустройство смотровых площадок, устройство художественной подсветки зданий, создание системы туристской навигации. Работы предполагается завершить к концу 2026 года.

Также рассмотрено обращение жительницы Самарской области, которая обратилась с просьбой о содействии в строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Нижнеаверкино Похвистневского района. Заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева сообщила, что вопрос строительства нового здания ФАП согласован, соответствующие работы планируется выполнить до конца 2027 года.

По итогам приема органам власти Республики Татарстан, Пермского края и Самарской области поручено принять необходимые меры по решению данных вопросов. Реализация принятых решений по поручению помощника полномочного представителя взята на контроль главными федеральными инспекторами.