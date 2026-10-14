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Общество 14 октября 2026 16:10

В Казани представят самоучитель эрзянского языка для начинающих

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Презентация самоучителя «Эрзянский язык с нуля: самоучитель для начинающих» пройдет 15 октября в Казани. Об этом сообщает Татарское книжное издательство.

Авторами издания стали доктор филологических наук, профессор Алексей Арзамазов и лингвист Максим Кузнецов. Самоучитель предназначен для читателей без предварительной подготовки. Материал в нем представлен по принципу «от простого к сложному».

Книгу выпустило Татарское книжное издательство при поддержке комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в республике.

Во время презентации авторы расскажут о создании книги и структуре уроков, проведут ознакомительное занятие по эрзянскому языку и ответят на вопросы участников. Также запланированы музыкальная программа и автограф-сессия.

Мероприятие начнется в 13:00 в отеле «Ногай» в зале «Джалиль» на втором этаже. Вход свободный по предварительной регистрации.

#татарское книжное издательство #презентация #учебники
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