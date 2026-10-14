В «Максе» расширили возможности использования свидетельства о рождении

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Родители смогут предъявлять цифровую копию свидетельства о рождении ребенка в мессенджере «Макс» при получении медицинских услуг, посещении МФЦ и культурных мероприятий. Соответствующие случаи использования «Цифрового ID» определило Правительство России, сообщили в Минцифры РФ.

Документ в электронном виде можно будет использовать при покупке билетов, оформлении льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт. Также он подойдет для обращения за медицинской помощью по ОМС, посещения музеев, культурно-просветительских и спортивных мероприятий.

Кроме того, цифровое свидетельство позволит приобретать билеты на льготных условиях и получать другие услуги, при оказании которых требуется подтвердить личность ребенка.

Сведения о документе доступны в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID». Для подтверждения личности родителю необходимо предъявить QR-код.

Воспользоваться новыми возможностями можно будет по мере подключения организаций к сервису. В Минцифры подчеркнули, что использование электронной версии остается добровольным, а бумажное свидетельство о рождении сохраняет силу.