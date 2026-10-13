СМИ: «Макс» стал основной площадкой для оперативных новостей губернаторов
Мессенджер «Макс» стал первой площадкой, где губернаторы российских регионов публикуют оперативные сообщения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование коммуникационной группы «Полилог».
Согласно исследованию «Особенности национальной коммуникации: руководители российских регионов в меняющейся цифровой среде», в 2026 году сообщения глав регионов сначала появляются в «Максе», а затем – во «ВКонтакте». Такая тенденция особенно заметна в приграничных субъектах.
По данным исследования, 81% сопоставленных публикаций сначала выходят в «Максе» и только после этого появляются во «ВКонтакте». В среднем задержка между размещением сообщений на двух площадках составляет 7 минут 16 секунд. При этом большинство губернаторов дублируют контент, а доля уникальных публикаций в «Максе» составляет 6,4%. У некоторых глав регионов этот показатель достигает 90%.
Как отмечают «Ведомости», каналы в «Максе» ведут 88 губернаторов. Их совокупная аудитория на платформе достигла 2,85 млн человек. Для сравнения, во «ВКонтакте» на страницы глав регионов подписаны 6,25 млн пользователей, а в «Одноклассниках» – 743 тыс.
Чаще всего губернаторы публикуют сообщения о поддержке участников специальной военной операции, вопросах безопасности и образования, а также о дорогах, транспорте и социальной поддержке населения.