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Общество 15 октября 2026 03:14

Лепс признался, что после концертов любит побыть в тишине и посмотреть кино

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Народный артист Григорий Лепс рассказал корреспонденту NEWS.ru на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория», что после концертов и публичных мероприятий предпочитает отдыхать за просмотром фильмов. Певец с иронией отметил, что часто устает.

«Сижу себе, помалкиваю. Киношки всякие смотрю. «Есть ли жизнь на Марсе». Нету», – сказал Лепс.

В апреле этого года певец также сообщил, что кардинально изменил свои привычки и полностью отказался от алкоголя. Такое решение он объяснил желанием сохранить здоровье. По словам Лепса, новый образ жизни помог ему сосредоточиться на творчестве и уделять больше внимания физическому состоянию.

#Григорий Лепс #шоу-бизнес
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