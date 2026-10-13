Подать заявку на «Студент года» можно до 25 октября

В Татарстане стартовала ежегодная премия «Студент года», прием заявок на которую продлится до 25 октября. Об этом сообщил президент Лиги студентов Шамиль Якупов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Всего у нас 20 номинаций: 9 индивидуальных и 11 коллективных, по которым ребята могут стать победителями», – отметил Якупов.

Победители получат ценные призы: международные стажировки, денежные премии от партнеров премии, ноутбуки, обучения или оплачиваемые поездки.

Якупов также напомнил, что с 2016 года в республике действует отдельная премия для студентов среднеспециальных образовательных учреждений – «Достижение года». Кроме того, в этом году появилась новая номинация – «Наставник студенческого самоуправления года», для кураторов воспитательной работы.