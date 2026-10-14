Сборник стихов Джалиля, переведенных на хинди, можно найти в Нацбиблиотеке РТ

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Сборник стихотворений под названием «Родина» татарского поэта Мусы Джалиля, переведенных на хинди, презентовали в Национальной библиотеке Татарстана. Событие стало частью второго Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ», который проходит в Казани.

Над переводом работал доцент Центра русских исследований Университета Джавахарлана Неру господин Сону Саини. Он поделился своими впечатлениям от поэзии Джалиля с журналистами.

«Первое стихотворение, которое я прочитал – это «Чулочки», и я сразу сказал, что обязательно мы должны его переводить. Дело в том, что сегодня сложное время не только в России, но почти во всем мире. И я думаю, такие произведения дают гуманитарное сообщение, которое должно транслироваться везде. Как вы знаете, на хинди сегодня говорят и читают более 700 миллионов человек. Перевод открывает доступ к этим людям, чтобы они прочли эти стихи», – сказал переводчик.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Сборник уже прочитал Генконсул Индии в Казани Джейсунхар Д, который остался под впечатлением.

«Там слово каждое глубокое. Можно сказать, что он не писал многостраничный труд. Если сравнить, например, с «Братьями Карамазовыми» Достоевского, то это не такая огромная книга, но каждое слово имеет такое глубокое значение», – поделился генконсул.

По его мнению, не удивительно, что именно Муса Джалиль, памятник которому стоит у самых стен Казанского Кремля, стал первым татарским автором, переведенным на хинди. Но впереди могут быть и другие проекты по переводу, например, Габдуллы Тукая, добавил он.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Глава оргкомитета форума «ТАЙМ» и Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина считает, что перевод стихотворений Джалиля на хинди – это шаг к сближению и дальнейшим совместным инициативам.

«Для нас очень важно поделиться своей культурой, рассказать о своей самобытности, погрузить коллег в наши ценности, найти много общего. Мы несем нашу идентичность и призываем изучать татарскую культуру, лучше понимать наш народ», – сказала Минуллина.

Вместе с презентацией сборника Джалиля на хинди были представлены произведения современных индийских авторов. Как сказал генконсул, их всех отметила Национальная академия литературы Индии – Сахитья Академи. Это произведения таких писателей, как Пратибха Рей, Фирак Горакхпури, Амрита Притам, Агъея, Ом Тханви, Махашвета Деви и Гульзар Сааб.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Минуллина рассказала, что осталась под впечатлением от психологического романа «У каждого свой незнакомец».

«Обратите внимание на эту книгу, она, я думаю, хорошо раскрывает очень важные для человека вопросы», – добавила она.

Проект перевода стихотворений татарского поэта на хинди поддержало Министерство иностранных дел России. Представитель федерального ведомства в Казани Радик Вахитов считает, что для России важно, чтобы история Великой Отечественной войны не забывалась, не было искажения истории, о чем писал и татарский поэт.

«Мы будем рады, если как можно большее количество индийских читателей, а также студентов, которые проживают здесь, в Казани, будут знакомы с творчеством Мусы Джалиля. Мы делали этот проект, чтобы подчеркнуть важность сотрудничества Индии и России в этой области, также он посвящен установлению 80-летия дипломатических отношений, которые будут отмечаться в следующем году», – сказал Вахитов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Стихи Мусы Джалиля переведены на 20 языков мира, рассказала директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

«Индийские студенты, которые учатся в Казани, очень любят бывать в Национальной библиотеке. Мы создали специальный клуб для иностранных студентов, знакомим их с нашей культурой, а мы – с их. И книга служит связующим звеном. Сегодня вы нам предоставили абсолютно новые источники – книги уже современных индийских авторов», – обратилась она к индийским гостям.

Глава Минкульта РТ Ирада Аюпова считает, что бизнес-партнерство строится в первую очередь на доверии и гуманитарных мостах.

«Наш Раис Рустам Нургалиевич Минниханов всегда говорит: "Каждый человек, который приезжает на нашу землю, он должен стать в какой-то степени адептом нашей культуры, он должен прочувствовать нашу культуру". Но культурные коммуникации – они не могут быть дорогой с односторонним движением. И сегодня у нас есть прекрасная возможность познакомиться с интереснейшими образцами индийской культуры», – сказала она.