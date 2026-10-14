ВТБ: Устойчивость Татарстана высока, потенциал рынка акций – выше предложения

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

Татарстан, несмотря на общие для российской экономики макроэкономические ограничения, демонстрирует высокую устойчивость и заходит в текущий цикл с большим запасом накопленной прочности. Об этом в интервью «РБК Татарстан» рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.

По его словам, за первые восемь месяцев 2026 года промышленное производство в республике выросло на 5,5% при околонулевой динамике в целом по стране, а индекс физического объема ВРП за 20 лет увеличился более чем в два раза – быстрее, чем в России в целом, Москве и большинстве других регионов.

«Это очень яркий показатель эффективности управления экономикой региона», – отметил Средин.

Финансовые стратегии крупного бизнеса Татарстана адаптируются к денежно-кредитной политике. Спрос на кредиты в республике стабильно высокий и растет: корпоративный кредитный портфель за год увеличился примерно на 31%. Как подчеркнул старший вице-президент ВТБ, это говорит о том, что инвестиционная активность не снижается, а компании с финансовой точки зрения устойчивые, зрелые и способны обслуживать растущий кредитный портфель.

При этом кредитная активность растет быстрее инвестиционной, что в основном связано с текущей деятельностью компаний и управлением существующей долговой нагрузкой. В Татарстане эти два показателя достаточно сбалансированы.

Инвестиционная динамика в республике стабилизируется. В 2025 году инвестиции в основной капитал в Татарстане достигли 1,6 трлн руб., однако в первом полугодии 2026 года их рост замедлился до 0,5% против 16% за аналогичный период 2025 года.

«То есть снижения нет – есть небольшой рост и стабилизация объемов инвестиций, которые были в прошлом году», – пояснил Средин.

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

Драйвером для привлечения внебюджетных инвестиций, по его мнению, могут стать проекты государственно-частного партнерства и концессии, в которых у Татарстана исторически сложился большой и позитивный опыт. ВТБ участвует в проектах ГЧП как на региональном, так и на федеральном уровнях и готов рассматривать такие проекты в республике.

На рынке акционерного капитала Татарстан представлен несколькими заметными публичными эмитентами, и, как отметил Средин, ВТБ видит устойчивый спрос на их акции. Одна из крупнейших промышленных компаний республики сейчас находится в листе ожидания на включение в индекс широкого рынка Мосбиржи.

«На наш взгляд, потенциал рынка выше текущего предложения. Мы считаем, что потенциал Татарстана позволяет говорить о том, что в ближайшие два-три года следует ждать новых эмитентов», – заявил старший вице-президент ВТБ.

При этом он обратил внимание, что выход на IPO – это не просто привлечение денег, а фундаментальное изменение модели управления бизнесом, связанное с раскрытием информации, работой с инвесторами и ответственностью перед новыми акционерами. За последние два года на IPO в России вышло не более 20 компаний, и меньше десяти из них завершили год с момента размещения в плюсе по цене.

Интерес жителей республики к фондовому рынку остается высоким: у каждого третьего жителя Татарстана есть брокерский счет. При этом инвесторы не ограничиваются бумагами местных компаний, ориентируясь и на федеральных эмитентов.

В целом по стране, по словам Средина, по мере снижения ключевой ставки фиксируется большой приток средств в управляющие компании, а объем средств крупнейших компаний на брокерском обслуживании с начала 2026 года увеличился в полтора раза, количество клиентов выросло на 35%.

Основной спрос корпоративных клиентов приходится на консервативные инструменты управления ликвидностью – облигации, производные инструменты и фонды ликвидности, а также на сделки РЕПО, оборот которых превышает 0,5 трлн руб. в сутки.

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

Говоря о факторах, влияющих на устойчивость бизнеса, Средин отметил, что высокая ключевая ставка не является главной проблемой, а лишь одним из факторов. Бизнес чаще говорит о сжатии маржи, росте издержек, давлении на фонд оплаты труда и дефиците рабочей силы. Совокупная долговая нагрузка в среднем по экономике растет: отношение чистого долга к EBITDA превысило 2x, а для крупнейших компаний значение начинает стремиться к 3x.

В этих условиях компании активно управляют структурой финансирования, используя помимо классических кредитов рынок облигаций, цифровые финансовые активы и структурированные решения.

Наиболее заметную нагрузку, по оценке Средина, испытывают черная металлургия, строительство и девелопмент, а также агропромышленный комплекс, однако о системной проблеме в отраслях речи не идет – большинство крупнейших российских корпораций зашли в текущий цикл с большим запасом прочности.

Отдельно Средин остановился на роли коммуникации с инвесторами. По его словам, фундаментальные финансовые показатели всегда важны, но драйверами на фондовом рынке являются не только они, но и новостной фон. Частный инвестор становится более прагматичным, доступ к информации и аналитике расширяется, а инструменты искусственного интеллекта уже помогают принимать инвестиционные решения.

Статистика показывает, что 83% институциональных инвесторов учитывают качество работы служб по взаимодействию с инвесторами при оценке компаний, а половина из них снижает оценку за слабую коммуникацию. При этом, как подчеркнул старший вице-президент ВТБ, окончательное решение о вложении средств должно оставаться прерогативой естественного интеллекта.