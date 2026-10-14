Матвиенко предложила изменить правила поступления в вузы для олимпиадников

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за пересмотр льгот при поступлении в вузы для победителей олимпиад. По ее словам, из-за действующей системы абитуриенты, набравшие 300 баллов по трем предметам ЕГЭ, не всегда могут поступить на бюджет. Об этом она заявила на пленарном заседании палаты.

«Коллеги, мы должны открыто всегда говорить об острых темах и их не скрывать. У нас такое количество льгот и, соответственно, льготников при поступлении в высшие учебные заведения, что для ребят сдавших, даже трехсотбалльников, которые три экзамена по сто сдали, я могу по Петербургу сказать, у них нет возможности поступить в высшее учебное заведение на бюджет», – приводит ТАСС слова Матвиенко.

По мнению спикера Совета Федерации, система льгот при поступлении в вузы требует корректировки. При этом она отметила, что олимпиады остаются полезным форматом, который необходимо развивать, однако их не следует рассматривать прежде всего как способ получить преимущества при зачислении в университет.

Матвиенко также обратила внимание на то, что многие выпускники школ выбирают обучение в колледжах, поэтому прежние подходы к предоставлению льгот при поступлении в высшие учебные заведения нуждаются в переоценке.