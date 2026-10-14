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Происшествия 14 октября 2026 15:54

Поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Казани на 3 млн

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Курьера мошенников, который обманул 29-летнюю жительницу Казани, задержали полицейские. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Правоохранители установили, что в начале октября девушке позвонили неизвестные. Они внушили собеседнице, что ее деньги якобы в опасности. После этого к девушке прибыл курьер мошенников, которые забрал у нее 3 млн рублей, а позднее – еще около 1 млн.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний уроженец Иркутской области, раннее судимый за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

#мошенничество в особо крупном размере #УМВД России по г.Казани #курьер
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