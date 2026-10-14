Фестиваль индийского кино открыли в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани открылся фестиваль индийского кино в рамках российско-индийского бизнес-форума «ТАЙМ». На протяжении трех дней с 14 по 16 октября в кинотеатре «Мир» пройдут показы 7 картин.

«Получилось так, что во время второго форума "ТАЙМ" мы можем говорить о проведении дней индийской культуры в Республике Татарстан и Российской Федерации», – сказала на открытии министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Во многом министр обуславливает это тем, что в Казани отрылось генеральное консульство Индии. Однако, по ее мнению, дело не только в этом.

«Практически у любого советского человека и россиянина, как наследника советской культуры, индийская культура занимает особое место в судьбе», – считает Аюпова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если индийская литература, во многом, территория неизведанная, то индийское кино всегда было для России очень близким брендом, уверена министр. Однако программа, которую приготовил форум в этом году, обещает показать индийский кинематограф совсем с другой стороны.

«Кино, которое приготовили сегодня, это не только окно в другой мир, но и прямой рейс из Казани в Индию. Те поколения, которые выросли на индийских фильмах во времена Советского Союза, увидят как изменилась Индия и наше кино», – сказал на открытии генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в кинотеатре прошли показы фильмов «О, моя собака» (2026) и «Кубик Рубика» (2025). Завтра и послезавтра можно будет увидеть фильмы: «Таай Кижави» (2026), «Книга сухих листьев» (2026), «Под тюрбаном» (2026) и «Маленькое, маленькое желание» (2026).

Вместе с картинами индийского производства в рамках фестиваля индийского кино пройдет показ фильма производства Республики Татарстан «Дочки-матери» (2025).

Показы проходят бесплатно, необходима предварительная регистрация на сайте кинотеатра.